Ramos: 'El rival que más nos complicó la vida fue el Barça de Guardiola'

Madrid, 11 mar (EFE).- El estreno de la segunda temporada en España del documental 'La leyenda de Sergio Ramos' será el próximo 9 de abril, el fin de semana en el que se disputará el clásico entre Real Madrid y Barcelona, el partido más especial par el capitán madridista, que reconoció que el peor rival de su carrera fue el equipo azulgrana de Pep Guardiola, 'que marcó una época'.

'A nivel de equipo el que más nos complicó fue ese Barça mejor de la historia con el que nos disputábamos Liga, Copa y 'Champions', nos tocaba siempre en los sorteos. Fue el Barça de Guardiola, que marcó una época y fue el rival que más nos complicó la vida', reconoció Ramos.

'En los clásicos he vivido todo tipo de experiencias, siempre son partidos distintos. La repercusión mundial que tiene ese partido te hace sentir que no hay nada más importante. Cuando ganas a tu eterno rival, la satisfacción te dura para todo el año. Ojalá pueda disfrutarlo esta temporada porque es mágico y una satisfacción mayor que ganar a cualquier rival', añadió.

Ramos confía en que estará en ese clásico, ya que está a un paso de regresar a los terrenos de juego tras superar una lesión de rodilla: 'Después de un tiempo fuera por una lesión, estoy de vuelta al equipo para afrontar la recta final de la temporada, cuando llega lo más importante. Me gustaría aportar el mejor rendimiento al equipo para intentar ganar algún titulo'.

La segunda temporada del documental de Ramos consta de seis episodios que muestran cómo vivió con su familia el confinamiento y un año marcado por la pandemia del coronavirus, el regreso del fútbol y la conquista de LaLiga Santander. Personas que han marcado su carrera como Zinedine Zidane o Vicente del Bosque, amigos como el tenista Rafa Nadal, el cantante Alejandro Sanz y compañeros como Raúl González, Luka Modric o Marcelo, dibujan con sus apariciones la personalidad ganadora de Sergio.

'Destaco mi mentalidad y la obsesión por querer siempre ser el mejor en mi posición y dar mi mejor nivel. Me gustaría que la gente me recordase como un tío que siempre ha ido de frente, con la verdad por delante. He cometido errores de los que he aprendido, he sido honesto, humilde, trabajador y siempre he dado el máximo', dijo.

En el documental que emitirá en exclusiva Prime Vídeo, el capitán madridista muestra su cara más personal con su familia y con la grabación de material que realizó él mismo, o su mujer Pilar Rubio, durante el confinamiento.

'Nos llamo la atención el drama social y humanitario. En la vida hay muchas cosas más importantes que el fútbol y lo tuvimos muy presente en la grabación. Es un orgullo mostrar más información de ti mismo. Hay mucha magia y esencia en ese confinamiento', destacó.

Ramos aseguró que contará 'la verdad' de su salida del Sevilla al Real Madrid -'era un momento oportuno de contarla', dijo- y su preparación física en el confinamiento para volver en forma y acabar ganando la Liga.

'Echaba de menos ir a Valdebebas', añadió, 'un campo de fútbol, conducir. Aproveché ese tiempo para disfrutar con mi familia y pasé muchas horas en el gimnasio planificando sin rumbo porque no sabíamos cuanto tiempo íbamos a tardar en volver. Teníamos que ganar los once partidos que quedaban y con esa Liga devolvimos a la gente alegría'.

Ramos mostró su admiración por jugadores como Fernando Hierro o en su etapa del Sevilla Pablo Alfaro, Prieto y Javi Navarro, y resaltó a futbolistas que le han marcado: 'Siempre he tenido especial cariño a Ronaldinho, uno de los jugadores más grandes que ha dado este deporte. Unos llevan 15 años como Cristiano y Messi, no se pueden comparar, pero a nivel de magia Zidane y Ronaldinho han sido de lo mejor que he visto en mi vida'.

Por último, salió en defensa del estamento arbitral tras las críticas recibidas y se mostró partidario del VAR: 'Los árbitros son personas y se pueden equivocar, no creo que haya nada determinado. El VAR está para ayudar, poco a poco se debe ir agilizando para no tardar tanto y romper la magia del fútbol. Demos cariño a los árbitros para que intenten hacer su trabajo de la mejor manera posible'. EFE