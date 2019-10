Raña: Estoy muy orgulloso por salir de donde salí y llegar a campeón mundial

Adrian R. Huber

Pontevedra, 11 oct (EFE).- El gallego Iván Raña, el primer español que ganó, en 2002 y en Cancún (México), el Mundial de triatlón -el deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie- comentó a EFE este viernes en Pontevedra, donde competirá en el ProTour, que está 'orgulloso' de su carrera, 'por haber salido de donde' salió 'y haber llegado a campeón del mundo'.

'Estoy orgulloso, claro', comentó Raña, asimismo doble campeón de Europa (2002 y 2003) y dos veces quinto en Juegos Olímpicos (en Sydney 2000, Australia; y en Pekín'08), que se quita importancia cuando se le comenta que, gracias a su influencia, el triatlón creció en España; y que ahora otros compatriotas suyos como el también gallego Javier Gómez Noya o el balear Mario Mola son múltiples campeones del mundo.

'Hombre, quizá costaría, pero en algún momento saldría alguno. Javi o Mario hubieran salido, en algún momento', afirmó Raña, nacido hace 40 años en Ordes (Coruña).

'De lo que más orgulloso estoy es de lo que conseguí con las oportunidades que tuve. En su momento quizá pudiese haber pensado que no supe explotar del todo algunas circunstancias. Pero ahora, al pensarlo, cada vez esto más orgulloso de mi carrera deportiva. Sobre todo, habiendo salido de donde salí, de un sitio en el que no había ni piscina, ni pista de atletismo', comentó a Efe el campeón del mundo de 2002 (cuando el Mundial se decidía en una sola jornada).

'De hecho, en el colegio me suspendían hasta en gimnasia.. no sé por qué, pero no había respeto por el deportista, de aquella', comentó. 'En Estados Unidos siempre se ayudaba al deportista, por ejemplo. Y creo que tiene que ser así', comentó.

'Pero estoy orgulloso de haber salido de donde salí y de haber llegado a campeón del mundo. Tengo 40 años y estoy entero, gracias a la persona que me cuida, que es el 'Bruxo' (José Luis) Torrado, que siempre está pendiente. Casi nunca tengo lesiones, salvo la del tendón de este año; pero eso fue por culpa mía', explicó a Efe el 'crack' gallego.

'Sigo disfrutando del deporte y cada vez veo las cosas con menos posibilidad de llevarme una decepción, sobre todo respecto a aquello que no puedes cambiar', comentó Raña, que este año, debido a la citada lesión, no pudo clasificarse para el Mundial de Ironman, en Kona (Hawai, EEUU).

'A Kona no iré porque me lesioné, fue por eso. Pero hay que analizar el porqué de las cosas. Y seguramente, por hacer series demasiado fuertes, en Marbella, me hice daño en el tendón', indicó el 'padre deportivo' del triatlón español.

'Volví a intentarlo; y en Lanzarote me tuve que parar en el kilómetro diez, porque me hice una 'roturita' en la parte de dentro del tendón', comentó.

'Y con mi nuevo entrenador, (el belga) Luc van Lierde, que ganó dos veces Hawai, que tiene 50 años y que entiende de esto, decidimos parar. Por lo que estuve dos meses sin competir', manifestó a Efe Iván Raña.

'He estado haciendo trabajo de base de carrera a pie, que no tenía; y estamos empezando a dar toques de intensidad, pero sin pasarme', explicó.

'El año que viene volveré a intentar estar de nuevo en Kona. Además, me noto muy fuerte, más fuerte que nunca. La verdad es que estoy trabajando muy bien con Van Lierde', declaró a Efe el astro coruñés este viernes en Pontevedra. 'Le propuse correr aquí y a él le pareció bien. Así que aquí estoy'. EFE