Rapero Lito MC Cassidy basa su nuevo disco en problemas que vivió de joven

Jorge J. Muñiz Ortiz

San Juan, 5 nov (EFE).- El veterano rapero puertorriqueño Lito MC Cassidy centra su nuevo disco, 'La Jaula de los Vivos', publicado este viernes, en lacras sociales como la violencia callejera y la pobreza, unos problemas que lo inspiraron para convertirse en artista.

Rafael Sierra Pascual -nombre de pila de Lito MC Cassidy- incluyó estas problemáticas sociales en el álbum tras vivirlas junto a su familia en primera persona de niño, joven y adolescente, en varios residenciales públicos o 'caseríos', como se denominan a las zonas de bajos recursos económicos en Puerto Rico.

En una entrevista con Efe, Lito explicó que el concepto de 'La Jaula De los Vivos' es 'este caserío imaginario, que yo creé y que destaca el racismo sistemático o la desigualdad de bienes' que hay en estas barriadas populares.

Pobreza, violencia e incluso prostitución, un tema que trata en 'La Vendedora de Placer', nominada a los Grammy Latinos 2021 a Mejor Canción Rap/Hip Hop.

'Muchas de las personas que vivimos en ese ambiente, nos acostumbramos a vivir encerrados en esa jaula de cemento por nuestra condición económica', recordó el rapero de 46 años, que para este álbum contó con artistas invitados de la talla de Daddy Yankee y J Balvin.

NARCOTRAFICANTE O CANTANTE, SUS ÚNICAS SALIDAS

El artista admitió que de joven creía que la única salida que tenía era convertirse en otro narcotraficante o 'bichote' y que, de hecho, ese era su 'sueño' porque los admiraba.

Sin embargo, gracias a la música salió de ese ambiente viciado. 'El vivir allí no me daba la oportunidad de soñar, pero la música sí me brindó eso y las ganas de seguir creciendo', afirmó.

'La música me cambió muchas cosas: de cambiar una pistola por un micrófono y de estar libre. La música no solo me ha salvado a mi, sino a otros colegas', indicó Lito MC Cassidy, quien se dio a conocer a nivel profesional a mediados de los años 90 con el disco 'DJ Eric Industry, Vol 4'.

Algunas de las canciones en las que expone los bajos fondos en su nuevo álbum son 'Remo', junto a Ñengo Flow y Kevvo; 'La Pistola', con J Balvin; 'La diosa', con Zion y Lennox, y 'La 23', con Farruko, mientras que la desigualdad económica y el racismo sistemático son abordados en 'La Jaula', junto al también veterano Tempo.

Otro de sus colaboradores de lujo es su compatriota Daddy Yankee, quien aparece en 'El Gran Robo 2', una secuela de un tema de ambos de 2002.

UN INNOVADOR PROYECTO EN CAPÍTULOS

El disco 'La Jaula de los Vivos' forma parte de un innovador proyecto de diez capítulos en los que Lito detalla historias de diversos problemas sociales, que presentó en octubre de 2020 y expuso desde entonces en YouTube.

A su vez, elaboró el personaje de 'Trompo', quien se rodea del mundo de la prostitución, ve a sus padres y familiares involucrados en el vicio de las drogas o el alcohol y es testigo del contraste entre la vida del residencial público y la clase alta, y hasta de la corrupción policial.

Otros artistas invitados que participan en SU nuevo disco son los también veteranos reguetoneros Tito 'El Bambino', Don Chezina, DJ Playero, el dúo de Baby Rasta y Gringo, Yandel, así como El Jincho, El Mayor Clásico y Ken-Y.

Lito aseguró a Efe que, aunque el movimiento urbano está 'en su mejor momento', el impacto en las redes y plataformas musicales de los nuevos intérpretes 'le resta al talento genuino' del género musical.

'Antes, si tenías talento, te incluían en un disco y te daban oportunidad de seguir ese talento', opinó el puertorriqueño, uno de los pioneros del género urbano conocido en sus inicios como 'underground'.

A su juicio, el que un artista de la nueva generación del movimiento urbano latino obtenga respaldo por el alcance de sus temas o videos en las redes sociales o plataformas musicales, no significa que tenga talento. EFE

