RASD dice es injustificada alerta terrorista de Gobierno español en Tinduf

Argel, 28 nov (EFE).- La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) acusó hoy al Gobierno español de 'complicidad con Marruecos' y de lanzar una alerta de seguridad 'injustificada' sobre el presunto riesgo de atentado inminente de corte yihadista contra ciudadanos españoles en los campamentos de refugiados saharauis levantados en 1975 en la región desértica de Tinduf, en el oeste de Argelia.

En un comunicado enviado a Efe, la RASD argumenta que 'resulta extraño y sospechoso' que la alerta se haya hecho pública inmediatamente después de una visita a Madrid del ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, quien este miércoles fue recibido por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

'El Gobierno de la República Saharaui y el Frente Polisario expresan su profundo pesar y sorpresa por esta declaración sospechosa, porque la advertencia de no visitar los campamentos de refugiados saharauis no está justificada, excepto si hay razones políticas u objetivos que son el resultado de la sorprendente complicidad. No solo se dirige contra los refugiados, sino también contra el país de acogida de esos refugiados', afirmó.

'El Gobierno saharaui y el Frente Polisario reafirman que no hay absolutamente ninguna base para tales advertencias que quieren impedir la visita a los campos de refugiados saharauis, que son conocidos por su seguridad. En cuanto al terrorismo en el Sahel, también se sabe quién los está alentando, apoyando y creando problemas para los países de la región, ya que este fenómeno se alimenta principalmente de las drogas originarias del reino de Marruecos, el mayor productor y exportador de cannabis en el mundo', agrega.

Agrega que el Gobierno español debe 'detener este vergonzoso ataque al pueblo saharaui y asumir su política, la legalidad y la responsabilidad moral hacia ellos a través de la aceleración de la descolonización del Sáhara Occidental, al permitir que la gente del país ejerza su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia'.

En la nota, la RASD y el Frente Polisario recuerdan la responsabilidad de España en la tragedia del Sahara Occidental, que fue su antigua colonia hasta que fue ocupado militarmente por Marruecos en el otoño de 1975 a través de la conocida como 'marcha verde'.

La ocupación de la antigua colonia española desencadenó una guerra entre Marruecos y el Frente Polisario en la que también estuvo implicada Mauritania y que se interrumpió en 1991 tras a un acuerdo de alto el fuego aún en vigor.

El pacto incluía un referéndum de autoderteminación apoyado por Naciones Unidas que casi treinta años después aún no se ha celebrado por las diferencias y los obstáculos que principalmente pone Marruecos en relación con el censo. EFE