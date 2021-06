Raspadori, entre Eurocopa y universidad

Roma, 22 jun (EFE).- Giacomo Raspadori, delantero de la selección de Italia y del Sassuolo, aseguró este martes que está viviendo 'un momento mágico' y un 'sueño' por formar parte de los 'azzurri' en la Eurocopa y explicó que, a sus 21 años, compagina el fútbol con los estudios universitarios.

'Estudio casi todas las mañanas en mi habitación, también en la concentración. Estudio Ciencias del Deporte y ahora estoy preparando el examen de anatomía para septiembre. Así, cuando me entreno, no me limito a hacer los ejercicios, sino entiendo las razones', aseguró Raspadori en una rueda de prensa organizada en el centro técnico de Coverciano.

Tras anotar seis goles en la Serie A con el Sassuolo, Raspadori fue añadido a la lista de los 26 convocados del seleccionador Roberto Mancini para la Eurocopa y debutó el pasado domingo en el Italia-Gales, acabado 1-0.

'En cuatro meses me pasaron muchas cosas. Mi fuerza ha sido mantener el equilibrio. Seguí siendo el mismo chico que era antes. Lo más importante es el equilibrio y la gestión de las emociones. Estoy seguro de que es un punto de salida, no de llegada', afirmó.

'Me sentí parte del grupo de forma inmediata. Mancini nos trata a todos de la misma manera. Para mí, mis compañeros era ídolos hasta hace pocos meses. Todos me recibieron de la mejor manera', agregó.

También contó una anécdota sobre lo que pensó el domingo cuando Mancini le permitió debutar con Italia en la Eurocopa.

'Mi primer pensamiento fue '¿está pasando en serio?' Pero vivo todo esto con equilibrio, me sentía listo. Fue aún mejor, cuando eres consciente de las cosas, las disfrutas más', dijo.

El próximo partido de Italia será el sábado 26 de junio contra Austria, en los octavos de final, y Raspadori definió como 'un sueño' la posibilidad de jugar en Wembley.

'Será emocionante el simple hecho de pisar el césped, hasta hace pocos meses nunca imaginaría llegar a jugar en estos estadios (Wembley). Es un orgullo y quiero disfrutar al máximo', afirmó. EFE