Raúl de Tomas: “Ha sido un penalti de chiste”

Barcelona, 20 nov (EFE).- El delantero del Espanyol Raúl de Tomas valoró este sábado tras la derrota del Espanyol en el Camp Nou por 1-0 que el penalti que permitió a Memphis marcar el gol del triunfo azulgrana fue “de chiste”.

“Desde el campo el penalti me parece de chiste. Puede ser que le barra, pero primero toca el balón. No veo ninguna intención de hacerle penalti y sin ver la repetición no me parece penalti”, explicó el delantero del Espanyol sobre el césped.

El atacante reconoció que “tal vez” perdonaron al Barcelona después de marrar varias ocasiones claras, sobre todo en la segunda mitad.

“Lo justo hubiera sido un empate. Estoy orgulloso del equipo porque hemos hecho un gran partido.

Hemos defendido y atacado juntos, pero hay que aprovechar las ocasiones ”, concluyó del ariete. EFE

xsf/sab