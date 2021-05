Raúl Fernández asegura que 'gane o no gane' lo que quiere es disfrutar

Le Mans (Francia), 16 may (EFE).- El español Raúl Fernández (Kalex), debutante en la categoría de Moto2 esta temporada y vencedor de dos grandes premios, el último de ellos en Francia, ha asegurado que lo que él quiere 'gane o no gane, es disfrutar'.

'Yo quiero disfrutar en la moto y gane o no gane lo que quiero es disfrutar; el año pasado trabajé mucho para poder disfrutar y este año sigo por ese camino, carrera a carrera, y ya veremos dónde estoy a final de temporada', explica el piloto madrileño.

Fernández dijo sentirse 'muy bien durante todo el fin de semana' y que 'después del primer libre estaba muy 'rayado', porque estuve muy atrás, a mucha diferencia, y no me sentía bien, pero en el segundo libre volví a tener las sensaciones de siempre y en el tercero y la clasificación, en condiciones difíciles, estábamos ahí'.

'La carrera ha sido difícil ya que el segundo sector estaba muy húmedo y en cuanto te salías un poquito, había un charco, susto y susto, pero estoy muy contento. y no tengo palabras', continúa.

'Con la carrera de mi hermano, estaba súper nervioso, sólo le pedía que acabara e hizo sexto. Me ha dado motivación y de qué forma. Es increíble conseguir todo lo que estoy consiguiendo sin tener apenas experiencia con esta moto', reconoce Raúl Fernández.

El piloto del equipo KTM de Aki Ajo dijo tener todavía molestias en el brazo aunque 'no tanto como en Jerez, pero me quedó un poco de rabia en Jerez, porque no sé si hubiera ganado, pero también estuve peleando por un podio'.

'Aquí me he sacado una espina muy grande, también por la forma en la que lo he hecho, porque en las dos o tres primeras vueltas el neumático de delante estaba muy frío y no se calentaba pero me he pegado bastante a Marco (Bezzecchi) y eso ha hecho que se calentara', explica el madrileño.

'Cuando he sentido que todo estaba en el sitio, he empezado a poner mi ritmo y por eso estoy súper contento, pues creo que he hecho una carrera con bastantes errores porque ha habido tres o cuatro vueltas en las que me he ido largo y con el viento me iba colando, pero qué más puedo pedir si he ganado', reconoce satisfecho el piloto de Kalex.

A pesar de los rumores que lo sitúan en MotoGP la próxima temporada, Raúl Fernández fue claro al afirmar que no quiere 'pensar todavía en MotoGP; creo que todos pilotos necesitan mínimo dos años en Moto2 y quiero seguir dos años aquí con mi equipo, porque es una gran familia'.

Raúl Fernández recuerda bien los casos de Joan Mir, que subió al año a MotoGP y sonríe para añadir 'y el de Maverick, pero no quiero pensar en eso pues al final estoy en KTM y dependo de esta fábrica, ellos me dieron la mejor oportunidad y si creen que debo continuar otra temporada en Moto2, continuaré. Eso es lo que pienso'.

El piloto de Madrid se encuentra a un solo punto de su compañero de equipo, el australiano Remy Gardner, pero asegura que tienen 'una gran relación y podemos luchar en el circuito y no fuera de él; también ahora, y espero que dure en el futuro pues no quiero pelearme con él porque es más fuerte que yo', destacó sonriendo.

'Llegarán circuitos más difíciles. Al final, estos circuitos los he probado desde pequeño. Aquí he hecho el FIM CEV y en Jerez, también. O en Portugal, pero ahora vamos a Mugello, un circuito muy difícil, en el que sólo he estado una vez en mi vida y con esta moto vamos a ver cómo funciona todo. De momento, está saliendo muy bien', recalca Fernández. EFE