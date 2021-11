Raúl Fernández: 'Estoy muy enfadado porque he perdido muchos puntos con Remy'

Portimao (Portugal), 7 nov (EFE).- El español Raúl Fernández (Kalex), que se tuvo que conformar con la segunda posición en la carrera de Moto2 ante su máximo rival por el título, Remy Gardner, no disimuló su disgusto y aseguró que está 'muy enfadado' porque ha perdido 'muchos puntos' con el piloto australiano.

'Habíamos trabajado muy bien todo el fin de semana con el neumático blando, podía hacer toda la carrera con él en entrenamientos e incluso apretar fuerte en las últimas vueltas, pero la temperatura ha sufrido y ha sido muy difícil pilotar la moto en las últimas vueltas. En las frenadas con baches, era muy difícil parar la moto. Felicito a Remy Gardner por esta victoria', reconoció Fernández.

'Estoy muy frustrado por lo que ha pasado hoy. No entiendo por qué me he quedado sin neumático trasero. Lo habíamos probado todo en entrenamientos, pero al final las carreras son así, ahora queda afrontar la última carrera en Valencia, pero lo que más rabia me da es que el campeonato está prácticamente cerrado', lamentó el piloto español de Moto2.

'Habíamos dado 23 vueltas en entrenamientos, pero son cosas que pasan. Me quedo con la velocidad que he demostrado y creo que en Moto2 estoy un paso por delante de todos, a pesar de que hoy no haya ganado la carrera, porque yo creo que hoy la he perdido yo y es lo que más rabia me da', subrayó.

Raúl Fernández prácticamente se descartó en la pelea por el título: 'El único milagro es que Remy se caiga en Valencia. Duele decirlo así, pero es lo único que nos daría posibilidades'.

'Yo, pese a todo, voy a salir a ganar, pero, de todas formas, esto no puede ensuciar un año tan bonito como este y vamos a dar todo en la última cita del año. Eso, seguro', insistió Raúl Fernández. EFE

