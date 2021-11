Raúl Fernández: 'Ha sido una victoria amarga, hice lo que estuvo en mi mano'

Cheste (Valencia, España), 14 nov (EFE).- El español Raúl Fernández (Kalex), vencedor del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de Moto2, reconoció que fue una victoria 'amarga' porque no le sirvió para ganar el título.

'Pero no pasa nada porque lo hemos intentado. He hecho lo que estaba en mi mano y le doy las gracias al equipo por este fantástico año', destacó.

Fernández aseguró que no tenía ninguna estrategia para la carrera: 'Nada, nada, salir a ganar pues no había ninguna estrategia posible, ha sido una carrera muy dura, porque había mucha presión todo el fin de semana, con la prensa y con todo y ahora mismo no sé ni dónde estoy. Me apetece ahora mismo irme y desconectar un poco, para ver luego qué pasa esta noche'.

Sobre el hecho de ser subcampeón, dijo: 'Lo hubiera firmado al principio de la temporada, pero claro, cuando tienes el título ahí y te lo empiezas a creer, luego no lo ves igual, pero no pasa nada. Son cosas de la vida y de aprendizaje'.

En cuanto a su rival y compañero Remy Gardner, nuevo campeón del mundo de Moto2, señaló que 'lo ha hecho muy bien'

'Le he felicitado y hemos hecho los dos un año increíble, se lo he puesto difícil hasta el último momento, pero al final no ha podido ser. No pasa nada', insistió. EFE

