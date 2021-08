Raúl Fernández muy contento por la victoria 'en un circuito que odio'

Spielberg (Austria), 15 ago (EFE).- El español Raúl Fernández (Kalex) sumó su cuarta victoria de la temporada en una carrera que calificó de 'dura', pero que en 'las últimas cinco vueltas lo tenía claro a pesar de ser un circuito que no me gusta y que odio'.

'Estoy muy contento y quiero dar las gracias al equipo por el paso que hemos dado y aunque el circuito no me gusta, lo odio, la verdad es que estaba tranquilo de la cabeza ya que no pensé que estaríamos para ganar en un circuito que odio, pero al ganar ya no lo tengo tan atravesado', señaló sonriendo Fernández.

El piloto madrileño, ahora a 19 puntos del líder del mundial, reconoció que 'he visto que no cuadraba las vueltas, cometía errores y no cuadraban los parciales, pero he seguido empujando y cuando he visto que Ogura se me echaba encima a cinco vueltas del final he dado todo, aunque con el calor que hacía el neumático delantero no me daba toda la confianza que necesitaba'.

'Ha sido una semana bastante dura por todo lo que ha pasado, pero tengo asumido el paso que voy a dar de ser un gran hombre y estoy agradecido a KTM, sé lo que necesitó para que me incentiven y me tocará hablar con ellos, pero creo que no habrá problemas, lo tengo asumido y ellos me han apoyado desde pequeño por lo que ya veremos que pasa el año', comentó Raúl Fernández sin querer aclarar cuáles son esos 'incentivos' que necesita. EFE

