Raúl Fernández reconoce que 'vencer como lo hicimos, significó mucho'

Madrid, 20 abr (EFE).- El piloto español Raúl Fernández (Kalex) logró su primera victoria en la categoría de Moto2, en la que es debutante, en el Gran Premio de Portugal y por ello dijo estar contento de 'conseguir la victoria otra vez en Portimao, para mí es un circuito especial donde gané una carrera importante en Moto3 y vencer en una prueba tan disputada, significó mucho'.

'El final de carrera que hicimos fue increíble. Hemos trabajado mucho para esto', comentó Fernández, quien reconoció que se acordó 'del duro trabajo que hicimos hasta llegar ahí, hay muchas personas detrás de ello y no siempre se les ve y es un cúmulo de sensaciones y, en ese momento, te sale todo lo que llevas dentro'.

'El circuito de Portugal es especial, conseguí mi primer podio en el FIM CEV y, el año pasado, gané con una amplia ventaja en Moto3, algo que es difícil de hacer, pero este año no me lo esperaba, pero hemos trabajado muy bien, hemos ido pasito a pasito desde la pretemporada y, finalmente, la victoria llegó en Portimao. ¿Qué mejor circuito que éste que me trae tan buenos recuerdos?', asegura Raúl Fernández.

'La clave que me ha permitido adaptarme rápido a la categoría ha sido mi equipo, la gente que tengo a mi alrededor, el entorno, ha sido muy importante pues es una estructura con mucha experiencia y siempre me dan consejos que ayudan a entender mejor la categoría. Trabajamos muy duro y, sobre todo, me dan mucha tranquilidad mental que, cuando voy encima de la moto, me hace ver las cosas con mayor claridad', explica Fernández.

'Mi objetivo es ir carrera a carrera, pasito tras pasito y con los pies en el suelo, disfrutar de cada momento y, sobre todo, pasarlo bien cada vez que me suba a la moto. Esa es nuestra meta', afirma el piloto de la escudería finlandesa, del que insiste al afirmar que 'el equipo es increíble, para mí es una de las mejores estructuras, por no decir la mejor'.

Al hablar de su compañero de equipo, el australiano Remy Gardner, Raúl Fernández ha reconocido que 'me ayuda porque es una persona con la que puedo hablar, me da bastantes consejos y es uno de los pilotos más fuertes, por lo que tenerle a mi lado me ha ayudado bastante a entender muchas cosas de la moto. Analizar sus trazadas, sus líneas, datos, me permite dar pasitos adelante'.

'Espero mantener los resultados. Está claro que hemos puesto el listón muy alto, pero no hay que olvidarse de que las cosas cambian', reconoce con los pies en el suelo Raúl Fernández, quien recuerda que 'al final es mi primer año en la categoría y me encontraré en situaciones nuevas'.

'En los momentos difíciles hay que mantener la tranquilidad y saber que volveremos a estar ahí, si seguimos en esta línea, con los pies en el suelo y trabajando duro, con calma y con cabeza todo llega', incide Raúl Fernández. EFE