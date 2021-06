Raúl Fernández satisfecho de conseguir la 'pole' pero no se fía de Gardner

Assen (Países Bajos), 26 jun (EFE).- El español Raúl Fernández (Kalex) consiguió su cuarta 'pole position' de la temporada y por eso se mostró muy satisfecho, pero enseguida aclaró que no se fía de su compañero de equipo porque 'Remy es muy fuerte en carrera y cuenta con más experiencia que yo'.

'Este fin de semana es especial y me siento muy contento con mi moto pues vamos realmente fuertes y estamos muy centrados en la carrera, aunque hace dos grandes premios tuvimos algunos problemas, ahora nos estamos preparando mejor, vamos muy fuertes y el objetivo es luchar por otro podio', aseguró Raúl Fernández.

Fernández recordó sobre Alemania que 'al principio de la carrera íbamos muy fuertes y Remy tiró a tope, luego vino la caída, que fue extraña, porque no iba tirando en ese momento sino relajado, pero me caí. Eso es el pasado, ahora quiero centrarme en la carrera de mañana, que es el objetivo', recalcó el autor del mejor tiempo de entrenamientos de Moto2 en los Países Bajos.

Y, en cuanto a los rumores que la próxima temporada le sitúan en MotoGP en el equipo KTM Tech 3 que dirige el francés Hervé Poncharal junto a su actual compañero, el australiano Remy Gardner, asegura que 'todo el mundo me está preguntando si voy a ir a MotoGP el año que viene, pero KTM me ha dado la oportunidad de quedarme otro año en Moto2 y me siento muy contento por ello'.

'Durante el parón veraniego voy a volver a hablar con ellos, pero por el momento lo que sé es que me voy a quedar en Moto2 otra temporada más', aseguró sin dudar Raúl Fernández. EFE