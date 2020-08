Raúl Fernández, señala entre sonrisas que 'no está mal la pole'

Madrid, 15 ago (EFE).- El español Raúl Fernández (KTM) consiguió su segunda 'pole position' consecutiva al ser el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de Austria de Moto3 en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, motivo por el que entre sonrisas señaló que 'no está mal conseguir la pole'.

'No sé muy bien cómo lo he hecho porque me cuesta parar la moto en el T1 y T2, pero en la zona hilada es muy fácil llevar la moto, lo único que en la primera vuelta lanzada que he intentado, en la curva dos, casi me caigo, he frenado y no podía parar la moto', recuerda Fernández.

'Hemos hecho una pequeña modificación cuando hemos parado a poner el segundo juego de neumáticos, pero no me he sentido cómodo y sabemos en donde tenemos que mejorar porque es muy importante poder frenar fuerte, pero estoy muy contento y tengo que dar las gracias al equipo porque trabajan como los que más', afirma el piloto de KTM. EFE