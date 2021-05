Raúl Fernández sorprendido por una victoria que fue 'difícil'

Le Mans (Francia), 16 may (EFE).- El español Raúl Fernández (Kalex), que consiguió su segunda victoria en la temporada del debut en la categoría de Moto2 en el Gran Premio de Francia que se ha disputado en el circuito de Le Mans, ha dicho estar 'sorprendido' por la misma a la vez que aseguraba que 'al principio ha sido difícil' pues no le gustaban demasiado las condiciones de la pista.

'Ha sido difícil al principio ya que las condiciones no me gustaban demasiado, pero he pensado que era igual para todos y que había que hacerlo lo mejor posible', explicó tras la carrera Fernández.

'Era muy difícil pilotar la moto, sobre todo en el segundo sector, pero mi equipo me ha dado todo lo que necesitaba para la carrera y aunque estaba nervioso en la salida me han sabido dar la tranquilidad necesaria para conseguir mi segunda victoria en la jornada de debut en la categoría', recuerda Raúl Fernández. EFE