Raúl Fernández 'tengo que demostrar que soy quien más entrenamientos lidera'

Portimao (Portugal), 6 nov (EFE).- El español Raúl Fernández (Kalex), poseedor de la 'pole position' para el Gran Premio del Algarve de Moto2, ha reconocido tras su clasificación que a su compañero de equipo, el australiano Remy Gardner, con el que mantiene un cerrado duelo, es necesario apretarlo 'hasta que no pueda más'.

'Tengo que enseñarle que, aunque gane o, pase lo que pase, yo soy el que más entrenamientos lidera, el que más poles tiene y el que más victorias tiene', añadió Raúl Fernández.

'Es un poco un duelo psicológico, porque también está esa parte de orgullo y es con lo único con lo que puedo jugar, que el orgullo le pueda un poco', recalca el piloto madrileño.

Sobre su planteamiento de carrera reconoció que intentará escaparse desde el principio y que le gustaría 'hacer un poco como en Moto3, lo que pasa es que aquí es muy fácil estar pegado y no sé muy bien cómo va a ser la carrera, pero lo que sí creo es que tenemos muy buen ritmo también para la parte final de carrera'.

'Por la mañana no he puesto neumático nuevo y ha sido todo el entrenamiento con el mismo, pero he hecho mi vuelta rápida, que ha sido 1:42.4, con 23 vueltas en el neumático, y con neumático nuevo también tenía ritmo de 1:42 bajo, así que voy a intentarlo, pero sin agobiarme. No quiero hacer el tonto ni tirar por narices, porque eso nunca va bien', reconoce sincero Raúl Fernández.

En cuanto a sus opciones al titulo fue sincero al afirmar que 'gane quien gane, sé cómo hemos trabajado. Él está ahí por la experiencia que tiene y yo sé que estoy ahí por la velocidad'.

'Se juntan muchas cosas: el número de victorias y poles que tengo yo y, sobre todo, que cuando nos dieron la MotoGP a los dos estuve rodando más de medio segundo más rápido que él, por lo que pase lo que pase, siento que estoy un paso por delante de él, que si me gana es porque lleva seis años aquí', insistió sincero Raúl Fernández. EFE

JLL/apa