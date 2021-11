Raúl Viver: 'Es un honor representar a Ecuador ante dos potencias mundiales'

Madrid, 23 nov (EFE).- Raúl Viver, capitán del equipo ecuatoriano de Copa Davis desde 1993, declaró este martes que es 'un honor representar' a su país ante 'dos potencias mundiales' como España y Rusia, y aseguró que después de 28 años en el cargo le 'impacta el hecho de saber que ha pasado tanto tiempo'.

'Nunca pensé que llegaría a estar tantos años consecutivos al frente de la selección de Ecuador. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo, cuando me lo dicen me impacta el hecho de saber que ha pasado tanto', dijo Viver en una conferencia de prensa celebrada en el Madrid Arena, recinto que acoge la sede española del torneo y donde se disputará la final.

'Para mí la Copa Davis siempre fue importante. Jugué doce o trece años como tenista y llevo toda una vida representando al país. Es algo que me apasiona, me encanta, por algo es la competición más importante por equipos. Estoy contento de tener ese privilegio de estar durante tanto tiempo', comentó.

Ecuador debutará en la fase final de la Copa Davis contra España el viernes y al día siguiente se medirá a Rusia. El primer clasificado del grupo pasará a cuartos de final, lo que hará también el segundo si es uno de los dos mejores entre los seis grupos.

'Nos enfrentamos a dos potencias del tenis mundial como España y Rusia, que tiene un equipo fortísimo. Lo sabemos y por eso es un compromiso muy grande representar a nuestro país', señaló.

'Es un honor y un privilegio estar en estas finales con jugadores que no están muy arriba en el ránking pero que cuando representan a Ecuador lo dan todo. Hemos analizado a los rivales, son difíciles, y nuestra idea es salir a luchar, dejar todo y tratar de ganar', concluyó. EFE

1011041

drl/ism