Reabre el hotel de James Bond en Jamaica

San Juan, 24 ago (EFE).- El hotel 'Goldeneye' situado en una finca en Jamaica donde Ian Fleming creó el famoso personaje del agente secreto inglés James Bond, ha vuelto a abrir sus puertas.

El hotel está situado en la localidad de Oracabessa, en la costa norte de Jamaica.

De acuerdo a medios locales, 'Goldeneye' reabrió el viernes 21 de agosto.

Jamaica volvió a abrir las puertas de su turismo, tras cerrar por la pandemia de la COVID-19, a mediados de junio.

'Goldeneye', una de las varias películas sobre James Bond -protagonizada por James Bond-, fue llamada así en un guiño a la propiedad situada en la finca de Fleming y que fue adquirida por el exoficial de inteligencia británico, periodista y escritor en 1946.

No sólo 'Goldeneye' tiene una vinculación con Jamaica.

En el país se han rodado 'Live ante let die' (Vive y deja morir), con Roger Moore, encarnando el personaje, y 'No Time to Die' ('Sin tiempo para morir'), que se espera estrenar en noviembre, protagonizada por Daniel Craig, también se rodó parcialmente en tierras jamaicanas.

Noruega, Italia, Escocia y Londres han sido otros de los países donde se han rodado está última película.

'Teníamos claro que queríamos ir a Jamaica, porque ahí fue donde Ian Fleming escribió las novelas. Siempre decimos que Jamaica es el retiro espiritual de Bond, así que no podía faltar', según señaló en febrero de este año la productora Barbara Broccoli, que lleva trabajando en la franquicia desde que tenía diecisiete años.

El actor británico Craig, que desde 2015 ha sido el rostro del mítico agente secreto, ya ha anunciado que esta será su quinta y última actuación como Bond.

La actriz Ana de Armas, Naomie Harris, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Dali Benssalah, Lashana Lynch, Denis Dencik, Billy Magnussen y Jeffrey Wright son los otros participantes en esta nueva película de la legendaria saga del agente James Bond.

Las 14 novelas sobre James Bond de Ian Fleming fueron escritas en esta finca en Jamaica y donde ahora ha reabierto el hotel 'Goldeneye'. EFE