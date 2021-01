Reajuste de Gobierno en España, marcado por pandemia y elecciones catalanas

Madrid, 26 ene (EFE).- La primera remodelación del Gobierno de coalición en España tiene como trasfondo la gestión de la pandemia y las elecciones en Cataluña, región clave en la política del país.

El presidente del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, comunicó este martes los cambios en su gabinete, esperados por la salida de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad para centrarse en su candidatura para las elecciones catalanas, previstas en febrero.

La salida de Illa, el rostro del Gobierno de Sánchez en la gestión ante la covid-19, era sabida desde hace días y su reemplazo por Carolina Darias, hasta ahora ministra de Política Territorial, era uno de los nombres barajados, pues le acompañó en muchas reuniones dentro del Ejecutivo y con las región en la gestión ante la pandemia.

Igual que el relevo de Darias, el responsable del Partido de los Socialistas de Cataluña, Miquel Iceta, que asume Política Territorial avalado por Sánchez por su talante conciliador en un Estado descentralizado donde las regiones gestionan la sanidad.

PANDEMIA Y ELECCIONES CATALANAS

Pedro Sánchez gobierna con la formación de izquierda Unidas Podemos en el primer Ejecutivo de coalición de la actual etapa democrática en España, en el que estos cambios representan la primera remodelación de su gabinete tras poco más de un año de legislatura, en medio de la tercera ola de la pandemia en el país y la proximidad de las elecciones en Cataluña (noreste).

Sánchez calificó los cambios como un ajuste 'mínimo', sin afectar a la coalición y según el tono de sus palabras sin afectar tampoco a la continuidad de políticas como la sanitaria.

No obstante, la salida de Illa para ser el candidato de los socialistas en Cataluña, aunque antes se apuntaba precisamente a Iceta para ese reto, no ha estado exenta de críticas no solo desde la oposición, sino también de su socio de Gobierno, entre acusaciones de haber estado más inspirado últimamente por los comicios catalanes que en su labor al frente de Sanidad.

Las encuestas dan primeros a los socialistas en Cataluña, aunque sin una mayoría clara, y si vuelven al poder en esa comunidad, se puede abrir una nueva etapa que ayude a cerrar la crisis con el independentismo catalán.

Aunque los comicios regionales están pendientes de que los tribunales decidan si se mantiene la fecha del 14 de febrero o se posponen por la pandemia, lo que podría afectar a las perspectivas que ahora manejan los socialistas.

EL ROSTRO DEL GOBIERNO FRENTE A LA PANDEMIA

'No me arrepiento de nada de lo que he hecho y creo que dejo mis responsabilidades en el momento en el que lo tengo que hacer', sentenció Illa en su despedida, frente a las críticas por marcharse en el peor momento de la tercera ola y sin comparecer en el Parlamento antes de dejar el cargo.

'No conozco a nadie que haya acertado todo. Nosotros hemos reconocido que ha habido errores, insisto, también algún acierto', subrayó ante los medios.

Desde la oposición, los líderes de formaciones como el Partido Popular (PP), Pablo Casado, y Ciudadanos, Inés Arrimadas, le acusaron de haber estado más pendiente de la próxima campaña electoral en Cataluña que de la gestión ante la pandemia.

Illa ha sido el rostro del Gobierno español durante esta crisis sanitaria, desde que llegó al cargo en enero del año pasado, teniendo que enfrentar críticas de la oposición y de algunas regiones por la gestión frente a la pandemia, en especial de Madrid (centro), gobernada por el conservador PP.

El ahora candidato socialista tenía un perfil político bajo antes de entrar en el Gobierno de Sánchez y con un talante sereno afrontó los cuestionamientos de la oposición, que desde que se conoció su candidatura pedía su dimisión al considerar que se aprovechaba de su cargo para impulsar su carrera política.

El relevo llega cuando el país está en lo alto de la tercera ola de la pandemia, con una incidencia acumulada de casos positivos de casi 894 por cada 100.000 habitantes, más del triple de los 250 considerados de alto riesgo en España.

El país, de unos 47 millones de habitantes, acumula 56.799 fallecidos desde el inicio de la pandemia, con 2.629.817 contagios, con una creciente presión hospitalaria por el aumento de enfermos de covid-19, que representan más del 41 por ciento de los ingresados en unidades de cuidados intensivos, más del 50 en varias regiones. EFE