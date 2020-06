Rebajan 25 % sueldo parlamentarios y ministros chilenos y 10 % el de Piñera

(Actualiza el salario del presidente chileno, Sebastián Piñera)

Santiago de Chile, 30 jun (EFE).- El Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) de Chile determinó rebajar el sueldo del presidente chileno en un 10 % y el de los ministros y parlamentarios del país en un 25 %, con base en la ley aprobada el pasado mes de mayo que reformó la Constitución para modificar los salarios de legisladores y cargos del Estado.

Así lo informó este martes el CADP, un cuerpo colegiado de carácter autónomo que actúa como garante del buen funcionamiento de los altos cargos públicos y al que le fue encomendada acometer esta rebaja dictaminada por ley.

La ley estableció que la rebaja debía efectuarse respecto a la última remuneración percibida por las autoridades, que en el caso de parlamentarios y ministros chilenos fue 9.349.853 pesos (unos 11.375 dólares).

Tras efectuarse la reducción del 25 % fijada por el CADP, este monto pasa a ser de 7.012.390 de pesos (unos 8.531 dólares), similar al valor nominal que ministros y parlamentarios recibían en el año 2010.

Con esta rebaja, la relación entre la dieta parlamentaria y la remuneración de ministros de Estado disminuyó su distancia con el sueldo mínimo de 29 a 22 veces y con el promedio de las remuneraciones de los ocupados de 16 a 12 veces.

Desde la perspectiva de la comparación internacional, las dietas brutas de los parlamentarios chilenos pasaron de ocupar el actual segundo lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -tras Estados Unidos-, al séptimo lugar, por debajo de Israel.

En Latinoamérica ahora es Colombia quien tendrá a los parlamentarios mejor remunerados.

La nueva remuneración de los ministros de Estado quedó por debajo del promedio de los países de la OCDE (12.966 dólares es el promedio de la OCDE).

Las asignaciones parlamentarias no son parte de la remuneración y no fueron encargadas al CADP por la reforma constitucional, por lo que no fueron alteradas por la decisión de este organismo.

REBAJA AL SALARIO PRESIDENCIAL

Por otra parte, el sueldo del presidente del país quedó rebajado en un 10 %, mismo porcentaje de rebaja que sufrirán los salarios de los subsecretarios (viceministros), intendentes y gobernadores provinciales y otros cargos regionales.

De esta manera, la remuneración bruta mensual del presidente del país, Sebastián Piñera, que actualmente es de 10.128.680 pesos (unos 12.310 dólares), quedará fijada en 9.115.812 pesos (unos 11.079 dólares); mientras que la de los subsecretarios, que hoy día cobran 8.602.959 pesos en bruto (unos 10.455 dólares) pasará a ser de 7.742.659 pesos (unos 9.409 dólares).

La rebaja determinada por el CADP es transitoria y regirá hasta que una comisión de cinco miembros elegidos por el Presidente de la República y con el acuerdo de los dos tercios de los senadores fije las remuneraciones, tal y como estipula la ley aprobada.

Esta comisión cumplirá su labor cada cuatro años al menos 18 meses antes del término de un período presidencial.

'SALARIO DE MINISTROS DEBERÍA SER MAYOR QUE EL DE PARLAMENTARIOS'

En la actualidad, en Chile las dietas de diputados y senadores son equivalentes a la remuneración de un ministro y la ley que aprobó esta reforma constitucional para modificar los sueldos mantuvo esta igualdad, por lo que el CADP no pudo establecer una rebaja diferenciada para ambas autoridades.

Sin embargo, este órgano apuntó que 'a partir del análisis desarrollado y la evidencia acumulada (...) la rebaja de los ministros de Estado debía ser menor que la de los parlamentarios'.

'Al analizar la experiencia internacional, de los 37 países analizados, en 26 de ellos los ministros ganan más que los parlamentarios y, en los países de la OCDE, su remuneración es un 41 % superior en promedio que las dietas parlamentarias', detalló el CADP, que recomendó eliminar la igualdad.

Finalmente, el CADP hizo presente que, 'aun cuando ha dado total cumplimiento al mandato constitucional de rebajar remuneraciones, éste resulta completamente insuficiente para resolver la crisis de confianza y legitimidad que afecta a las instituciones, la que demanda de un análisis de política pública amplio, riguroso y sistémico'. EFE