Rebelo de Sousa, el presidente cercano que asombra fuera de Portugal

Paula Fernández

Lisboa, 20 may (EFE).- Con bermudas, deportivas, mascarilla y guardando las distancias mientras hace cola en el supermercado. Así fue fotografiado recientemente el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, una imagen cercana a la que ya están acostumbrados los lusos pero que ahora suscita asombro fuera del país.

La fotografía, tomada en un supermercado de Cascais, se ha vuelto viral, pero para los portugueses no es nada nuevo: están acostumbrados a ver a su presidente en imágenes cotidianas, dándose un baño en las playas de Cascais, repartiendo comida a los sintecho o haciéndose selfies.

Ahora, esta faceta de 'Marcelo', como todos le llaman en Portugal, está triunfando más allá de las fronteras y la fotografía ha dado la vuelta al mundo en las redes sociales, donde reina el asombro por la naturalidad del jefe de Estado.

Medios españoles, ingleses, brasileños, mexicanos o belgas, entre otros muchos, se han hecho eco de la imagen del presidente 'más relajado del mundo' haciendo la compra 'como cualquier ciudadano normal' y dando ejemplo de cómo respetar las medidas de protección durante la pandemia.

Rebelo de Sousa, de 71 años y de signo conservador, llegó a la jefatura de Estado de Portugal en marzo de 2016 y desde entonces ha puesto en práctica un estilo de presidencia de cercanía con la gente: da besos y abrazos, no rechaza un selfie con nadie y llena la agenda de actos para acercarse al pueblo.

Aunque el Covid-19 ha provocado que el 'presidente de los afectos' haya tenido que aparcar los besos y cariños por un tiempo -'Señora Fernanda, no le doy un abrazo porque si no la mato', le dijo hace tres días a una pescadera de Ericeira-, su popularidad no ha decaído.

El 87 % de los portugueses aprueba su gestión, según un sondeo realizado este mes por la empresa de estudios de mercado Pitagórica.

El presidente ha intentado además ser un ejemplo para los portugueses ante la pandemia y a principios de marzo se puso en cuarentena de forma voluntaria tras haber estado en contacto con alumnos de una escuela en la que se detectaron positivos, a pesar de que eran estudiantes de un curso diferente.

Cuando los tests confirmaron que no se había contagiado, Rebelo de Sousa volvió a la calle con precauciones; a finales de marzo ya se hizo viral otra fotografía esperando en la zona de panadería de un supermercado -aunque aquella vez vestía traje y corbata- y con mascarilla, pese a que todavía no era obligatoria.

Con su popularidad nadie en Portugal duda de que será reelegido el próximo año para un nuevo mandato, a pesar de que todavía no ha confirmado de forma oficial su candidatura, que tiene apoyos hasta en las filas socialistas.

Su reelección ha sido un asunto recurrente en los últimos días en Portugal, después de que el primer ministro, António Costa, hiciese un guiño a su posible segundo mandato.

Durante una visita conjunta a la fábrica automovilística Autoeuropa, la segunda de los dos mandatarios juntos a esta factoría, Costa propuso repetir la experiencia una tercera vez 'en el primer año del próximo mandato del presidente'.

Costa no es el único socialista que en los últimos días ha mostrado su apoyo a la reelección del jefe de Estado conservador. El presidente de la Asamblea de la República, Eduardo Ferro Rodrigues, dijo esta semana que le votaría si las elecciones 'fuesen mañana'. EFE