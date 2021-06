Rebic: 'No hacemos cálculos, intentaremos ganar todos los partidos'

Redacción deportes, 9 jun (EFE).- El delantero Ante Rebic restó importancia a las perspectivas generadas alrededor de Croacia y subrayó que el equipo balcánico, subcampeón del Mundio en Rusia 2018, no tiene fijada meta alguna.

'No hay un objetivo claro. Intentaremos ganar todos los partidos', apuntó el delantero del Milan y el hombre destinado a liderar el ataque del combinado de Zlatko Dalic.

Croacia iniciará su recorrido por la Eurocopa el próximo domingo, frente Inglaterra en Wembley.

'No hablamos ni pensamos en lo que puede pasar. No hay cálculos. Intentaremos ganar todos los partidos. Si queremos llegar lejos tenemos que jugar contra los mejores', dijo Rebic.

'Nos estamos preparando bien. Hemos analizado el partido que hicimos contra Bélgica y lo que tenemos que mejorar. Los errores para corregirlos. No pensamos en el sistema de competición, solo en Inglaterra. Igual que hicimos en el Mundial, no hacemos cálculos', insistió el atacante del Milan.

Croacia arrancará contra Inglaterra a la que superó en las semifinales del pasado Mundial. 'Es un equipo de calidad y uno de los favoritos. No veo puntos débiles pero también digo que podemos lograr un resultado positivo', explicó Rebic que recordó que además de Inglaterra su equipo tiene que dar lo mejor contra la República Checa y Escocia que completan el Grupo D.

'El primer partido siempre es importante pero no crucial. Hay dos partidos más. Nuestro objetivo es pasar y avanzar y si perdemos el primer partido hay otras dos oportunidades más', insistió el delantero del Milán.

'No creo que Inglaterra piense en lo que pasó en el Mundial. Tienen muchos jugadores nuevos y jóvenes', dijo Rebic que también restó relevancia a la condición de local del conjunto inglés.

'Puede que tengan una pequeña ventaja, pero no afectará el resultado. El estadio no estará lleno, por lo que no jugará un papel demasiado importante. Lástima que no haya aficionados, pero hemos estado jugando delante de un estadio vacío', apuntó el atacante de Croacia que ha cerrado el curso con 11 goles en los treinta y seis encuentros que ha disputado con el Milan. EFE