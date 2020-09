Recoba, Belletti y Mondragón analizan la trascendencia de los 'Clásicos'

Madrid, 25 sep (EFE).- El uruguayo Álvaro Recoba, el brasileño Juliano Belletti y el colombiano Faryd Mondragón analizaron todos los aspectos que rodean a los 'clásicos' que disputaron como profesionales en el marco del foro virtual de la industria futbolística 'Soccerex Connected'.

Los tres comenzaron hablando de la previa de los mismos y de cómo se preparaban tantos ellos como sus equipos y sus compañeros para afrontar estos duelos de gran rivalidad que en ocasiones decidían un campeonato.

'En la previa la preparación te da confianza para luego empezar a tener en mente lo que tienes que hacer en el campo, contra quién vas a jugar, a quién tienes que marcar, de qué manera el jugador contrario actúa en ese momento. Y para controlar las emociones porque aunque estamos acostumbrados a los grandes partidos, siempre hay un poco de ansiedad', explicó Belletti.

'Es importante tener un poco la piel de gallina, la expectativa de que el partido llegue pronto para que tengamos la posibilidad de exportar las emociones sobre el césped. Pero la preparación sobre todo debe ser física, técnica y mental para que cuando llegue el partido puedas hacer lo que tienes ganas de hacer', añadió.

En este sentido Recoba cree que la experiencia cambia las cosas: 'Uno cuando es joven sabe que físicamente está bien, tiene esos nervios de que no sabe con qué te vas a encontrar. Cuando fui creciendo no tenía la velocidad de cuando tenía veinte años pero lo que hacía era mirar mucho los movimientos de los arqueros en balones parados, en centros... son detalles que en el fútbol de hoy te llevan a ganar o perder un partido'.

'Cuando uno es más joven se cree que lo sabe todo, no hace mucho caso. Pero cuando va creciendo sabe que tienes que ir mejorando los detalles porque los partidos importantes le marcan para toda la vida, a su familia, incluso a un país. Ojalá todos los jugadores de 18 ó 19 años tuvieran la visión del fútbol que tienes a los 30 porque hay un cambio muy grande', declaró.

Para ilustrarlo, desgranó una anécdota: 'En los tiros libres el arquero se movía muy rápido detrás de la barrera y una noche previa a un 'Clásico' entre Nacional y Peñarol estábamos cenando y les dije a mis compañeros que iba a hacer un gol de tiro libre por el palo del arquero. Tomé poca carrera e hice el gol por su palo. Observar todo es lo que te marca'.

Por su parte Mondragón aseguró que a medida que uno se hace más mayor descansa menos en la previa: 'El grado de responsabilidad va pesando más y uno descansa mucho menos por más que esté bien preparado y tenga toda la experiencia del mundo. El 95% de los futbolistas la noche previa al partido, a la 1 ó 2 de la mañana estamos dando vueltas'.

'Eso también era parte de la magia de una concentración, ir a buscar a algún compañero que sabías que estaba despierto siempre a tocarle a la puerta y a juntarse a charlar en el corredor o a jugar a las cartas', comentó.

En cuanto a si el arquero disfrutaba de estas citas, reconoció que ese sentimiento iba en función de momento que atravesara ya que si todo iba bien era distinto de que si había dudas. Sin embargo, manifestó: 'No hay mejor oportunidad para revertir situaciones que un 'Clásico'. Si ganas lo demás se olvida. Si tu rendimiento no ha sido bueno y la rompes en un clásico, cambia todo'.

Belleti señaló que en el caso de los brasileños, hay una exigencia añadida: 'Tenemos la responsabilidad no solo de ganar sino de hacer algo diferente. Sea en Sudamérica o en Europa el brasileño no cambia su manera de disfrutar del fútbol y de intentar hacer que todos los que están viendo el partido disfruten igual'.

Así, detalló cómo se comportaba su compatriota Ronaldinho antes de un enfrentamiento de gran rivalidad: 'Estar con él entrenando todos los días, verle preparándose para los partidos importantes... lo hacía con música, con samba. Le dejábamos hacer lo que él quería porque sabíamos que estaba feliz y resolvía los partidos'.

'Los europeos se concentraban mucho en visualizar el partido, la jugada. En el otro bando veías a Ronaldinho o a Ronaldo con la sonrisa en la cara, jugando en el vestuario. Era porque tenían mucha autoconfianza. Estaba muy alegres, con música, muy sueltos... pero cuando entraban en el campo, ahí sí que nada les cambiaba la idea de disfrutar y de hacer lo que tenían que hacer', apuntó.

Otro aspecto que se trató fue el ambiente, del que Recoba lograba aislarse: 'Cuando entraba yo no miraba la tribuna, no pensaba si éramos locales o visitantes. Jugué derbis con el Milán, que compartíamos estadio, y hasta que no los vi pasados los años no me di cuenta la de cantidad de gente que había. Nunca se me dio salir a la cancha y ver qué estaba pasando'.

'Los primeros minutos te afectan si no tienes la fortaleza suficiente por lo que hiciste antes de llegar a ese partido. Siempre me pasó dentro del campo que tenía la posibilidad de revertir la situación, porque había hecho todo lo posible para llegar bien. La única manera de salir adelante era volver a intentarlo. Si me salía bien de arranque seguramente era el mejor de la cancha y si no, me iba concentrando para serlo también', explicó.

Distinta es la visión del guardameta, confesó Mondragón: 'Tienes más tiempo y pulsaciones más pausadas, menos participación que un jugador de campo. Te puedes dar el lujo de hacer un paneo y disfrutar del ambiente. En Turquía creo que es el lugar donde vi mucha más pasión por el número de habitantes del país'.

'Galatasaray y Fenerbahce dentro de Turquía se querían matar pero cuando iban a Europa los inmigrantes turcos iban a apoyar al equipo que representaba al país. Las diferencias se dejaban a un lado. El turco tiene un gran sentido de pertenencia', completó.

Por último hicieron balance de los momentos que más recuerdan en esta clase de duelos. Belletti se quedó con los cinco segundos anteriores a los pitidos iniciales, Mondragón con la final de Copa ganada en Turquía al Fenerbahce y Recoba con el abrazo que se dio con sus hijos tras su último 'clásico' contra Peñarol y que consideró una señal de que debía dejar el fútbol. EFE

1011208