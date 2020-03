Recopilatorio de Arashi, álbum más vendido globalmente en 2019, según la IFPI

Londres, 19 mar (EFE).- El álbum recopilatorio '5x20 All the Best! 1999-2019', del popular grupo de música japonés Arashi, fue el más vendido a nivel global de 2019, anunció este jueves la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

El popular grupo masculino de pop nipón, formado por los músicos Satoshi Ohno, Sho Sakurai, Masaki Aiba, Kazunari Ninomiya y Jun Matsumoto, se creó en 1999 y lanzó al mercado su primer sencillo, 'A-Ra-SHI', en noviembre de ese año.

Durante las dos siguientes décadas, la exitosa 'boy band' sacó múltiples proyectos que vendieron millones de copias por todo el globo y, en junio de 2019, lanzaron su álbum recopilatorio además de realizar una gira por Japón con motivo de su vigésimo aniversario.

El pasado año, vendieron un total de 3,3 millones de copias (físicas y digitales) de ese trabajo, según señaló hoy la IFPI en un comunicado.

El grupo, que es toda una formación de culto en su país, anunció en enero del pasado año que hará un parón en su carrera a partir de 2021.

'Arashi es una banda japonesa icónica que ha logrado tener muchísimos y muy dedicados seguidores por toda Asia durante sus 20 años de carrera', subrayó Frances Moore, la directora de la Federación.

Moore felicitó a los artistas ganadores de este reconocimiento y recordó es 'un testamento a su catálogo increíblemente sólido y a la longevidad de su carrera'.

Por otro lado, la IFPI reveló que en su ránking de álbumes más vendidos el pasado año por todo el globo, 'Lover', el séptimo trabajo de estudio de la cantante estadounidense Taylor Swift, fue reconocido como el segundo más vendido globalmente de 2019, con 3,2 millones de copias.

Ese proyecto fue lanzado al mercado en agosto del año pasado y debutó como número uno en las listas de los más vendidos en países como Australia, Canadá, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, España, el Reino Unido y Estados Unidos.

En tercer lugar de la clasificación, con 2,5 millones de copias comercializadas, se situó 'Map of the soul: persona', el sexto EP del grupo surcoreano BTS, un trabajo que también se colocó en primer lugar en las listas de éxitos de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos.

La clasificación de los diez álbumes más vendidos a nivel global de la IFPI combina las ventas de copias físicas con las de descargas de álbumes online.

La cuarta posición del ránking la ocupó Lady Gaga, por el trabajo 'A Star is Born', con 1,2 millones de copias vendidas, seguida de Billie Eilish, por 'When We All Fall Asleep, ¿Where do we go?', con 1,2 millones y 'Bohemian Rhapsody', de Queen, también con 1,2 millones de copias.

El británico Ed Sheeran ocupa la séptima posición con 'N0.6 Collaborations Project', con 1,1 millones de copias vendidas.

Ariana Grande ('Thank you, next'), Rammstein (por su álbum del mismo nombre 'Rammstein') y The Beatles ('Abbey Road') completaron los 'top ten'.

El reconocimiento al álbum global de 2019 es el tercer premio que concede la citada organización musical tras el reciente anuncio a comienzos de este mes de que Taylor Swift había sido elegida como artista del año 2019 y que el tema 'Bad guy', de Billie Eilish, fue escogido el sencillo digital más comercializado de 2019. EFE