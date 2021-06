Recuerdan a 49 víctimas de Pulse con la ilusión de nuevo 'monumento nacional'

Miami, 11 jun (EFE).- La ciudad de Orlando (Florida) se alista para recordar este sábado a las 49 víctimas del tiroteo en el bar gay Pulse con la esperanza de un nuevo 'monumento nacional' aprobado por el Congreso de EE.UU. y la indignación de nuevas leyes impulsadas por el gobernador Ron DeSantis, consideradas lesivas por el colectivo LGBTQ+.

Con varios eventos, vigilias y exposiciones, los sobrevivientes y familiares de las víctimas, muchas de ellas de origen puertorriqueño, las recordarán mañana en el quinto aniversario del ataque armado perpetrado por el estadounidense de origen afgano Omar Mateen el 12 de junio de 2016.

En medio de la tristeza, la comunidad que recuerda la tragedia tiene algunas buenas noticias para este quinto aniversario.

El Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles convertir el bar Pulse en un 'monumento nacional', una medida que había sido presentada otros años, pero que esta vez sí prosperó gracias a la nueva mayoría demócrata de esa cámara.

La ley, que pasó ya al escritorio del presidente Joe Biden para su firma, ya había sido aprobada por la cámara Baja del Congreso estadounidense.

'Este reconocimiento tanto de la Cámara como del Senado significa mucho para la comunidad LGBTQ+', manifestó este viernes en su cuenta de Twitter el congresista estatal Carlos Guillermo Smith.

'El consenso unánime es una buena noticia, ya que estamos listos para conmemorar el recuerdo de cinco años de la tragedia de Pulse', agregó.

La medida fue presentada por el congresista federal demócrata Darren Soto, de origen puertorriqueño y que representa el distrito donde ocurrió el tiroteo.

'El sábado se cumplen 5 años desde que nuestra comunidad de Florida Central perdió 49 ángeles en el tiroteo en el club nocturno Pulse', escribió esta semana Soto y agradeció a su colegas por la aprobación.

'Orlando juró como comunidad nunca olvidar a los que perdimos esa noche. Sus historias, sus imágenes, sus espíritus y recuerdos deben vivir en nuestros corazones', dijo el senador durante la presentación de la medida en el Congreso.

LEYES ESTATALES LESIVAS PARA EL LGBTQ+

Sin embargo, las familias de las víctimas y comunidad LGBTQ+ han recibido con disgusto el recorte de fondos para la salud mental de los sobrevivientes de Pulse y una ley que prohíbe a las niñas y mujeres transgénero participar en deportes femeninos de ámbito escolar.

Le han recriminado al republicano DeSantis, aliado del expresidente Donald Trump (2017-2021), estas medidas de talante ultraconservador que los afectan justo durante el mes que celebra el orgullo de ese colectivo en el estado.

El Gobierno de DeSantis recortó del presupuesto cerca de un millón de dólares para servir a la comunidad LGBTQ+, entre ellos fondos para ayuda mental a los sobrevivientes del tiroteo, en el que también resultaron heridas 53 personas.

Grupos religiosos urgieron esta semana al estado evitar aprobar leyes que perjudiquen a los floridanos al permitir que la religión se use como arma para discriminar.

Este aniversario, a los eventos oficiales y vigilias de recordación se suma también la exhibición 'Community: Five Years After the Pulse Tragedy', del Centro de Historia Regional del Condado Orange.

Esta muestra multimedia con entrada libre hasta este domingo exhibe una serie de artefactos que permiten narrar la historia de la discoteca Pulse y su tragedia.

Objetos de numerosos sitios conmemorativos, videos y audios con historias de primera mano, así como un modelo de la propuesta de un memorial en honor a las víctimas son parte de esta muestra.

La matanza fue perpetrada por Mateen, que armado con un fusil de asalto y una pistola automática sembró el terror entre los asistentes al club gay.

Durante unas tres horas, en las que permaneció dentro del club con una treintena de rehenes, Mateen dijo por teléfono a los negociadores policiales que actuaba en nombre del Estado Islámico, grupo terrorista al que juró lealtad.

Mateen murió esa misma noche abatido por las fuerzas del orden. EFE