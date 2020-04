Recurren la decisión de obligar a abogada general británica a dejar su cargo

Bruselas, 29 abr (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea ha registrado dos recursos contra la decisión de obligar a la británica Eleanor Sharpston a abandonar el cargo de abogada general de la Corte europea con motivo de la salida del Reino Unido de la UE (Brexit), informaron hoy a Efe fuentes del Tribunal.

El nombre del responsable de ambos recursos no es público, precisaron las fuentes.

Los recursos van contra la decisión de los países de la UE de poner fin de manera automática en el momento de la retirada británica (el pasado 31 de enero) al mandato de los miembros de instituciones, organismos, oficinas y agencias de la Unión que hayan sido nominados o elegidos en relación con la pertenencia del Reino Unido a la UE.

La letrada británica, que lleva en la corte europea desde 2006, es uno de los once abogados generales del tribunal.

El procedimiento para su designación estipula que seis de esos letrados son elegidos permanentemente por Alemania, España, Francia, Italia, Polonia y el Reino Unido y, los otros cinco, por los restantes 22 países, siguiendo un turno de orden alfabético.

Sharpston ya dijo el pasado 17 de febrero en una entrevista al diario 'The Guardian' que no compartía que los Veintisiete se confirieran el derecho a acortar su mandato, que de no ser por la salida del Reino Unido de la Unión se hubiera prolongado hasta el 6 de octubre de 2021.

Está previsto que la británica sea reemplazada en el cargo por un jurista de nacionalidad griega, todavía sin designar. EFE

mb/rja/si

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)