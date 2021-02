Redes sociales, la fuerza en la campaña del indígena boliviano Rafael Quispe

Yolanda Salazar

La Paz, 26 feb (EFE).- Las redes sociales, el Tik Tok y las caminatas por las calles son el fuerte en la campaña del polémico indígena boliviano Rafael 'Tata' Quispe, que ha inspirado emoticones, videojuegos y muñecos con su imagen, y que ahora quiere ser el nuevo Gobernador de La Paz para la 'reconciliación' y el desarrollo del departamento.

El 'Tata' Quispe, quien tiene una fuerte presencia en las redes sociales y que causa polémica por sus 'osadas' acciones como llevarle un maple de huevos al exvicepresidente Álvaro García Linera para que se anime a debatir, postula a la Gobernación paceña por Somos Pueblo.

'Yo estoy en las calles, viajando por las 20 provincias, estoy utilizando las redes sociales, no como anteriores campañas donde los políticos han esperado la banda presidencial que llegue por delivery', comentó Quispe en una entrevista con Efe.

Cuando el 'Tata' camina por las calles de la ciudad, las personas se acercan a saludarlo, a darle su apoyo e incluso le piden sacarse una 'selfie' con el candidato que se ha ganado el cariño de las personas, especialmente de los jóvenes, ya que muchos son sus seguidores en las redes sociales.

El indígena de 51 años tiene una cuenta en Tik Tok donde publica videos bailando, pero también en actividades con sus simpatizantes y mostrando algunos lugares del área rural, que hasta ahora tiene más de 57 mil seguidores.

También tiene una página en Facebook y un canal en Youtube denominado 'Rafito Comunica', que ya no está activo, pero que en su momento, cuando anunció abrir esa cuenta, confesó que quería convertirse en un 'youtuber indígena político'.

VIDEOJUEGOS Y EMOTICONES

La popularidad del indígena ha llegado a inspirar la creación de un videojuego llamado 'Tata Quispe el viaje astral' en el que 'lucha por la justicia' en el país junto a sus hojas de coca y debe avanzar por distintos niveles, la aplicación está disponible desde el año pasado.

De la misma forma, Quispe tiene un paquete completo de emoticones que se pueden utilizar en WhatsApp, que ha sido creada por una ciudadana con las frases más polémicas del aimara, en la que muestra al tradicional emoticon amarillo utilizando el sombrero característico del indígena.

Otra de sus seguidoras le hizo un muñeco denominado 'Tataken', que muestra a Quispe sonriendo y utilizando su peculiar sombrero, un poncho y un bastón de mando característico de las autoridades indígenas.

El candidato manifestó estar agradecido por todas esas iniciativas que han nacido de la gente a lo largo de estos años.

LA RECONCILIACIÓN Y EL DESARROLLO

Quispe sostuvo que si logra ser Gobernador de La Paz trabajará en la 'reconciliación' de los paceños que tras los conflictos políticos y sociales de 2019, luego de los comicios anulados, hubo una separación.

'El principio ideológico es la no confrontación, es la de reconciliación, no podemos confrontarnos', recalcó.

El principal objetivo de Quispe es sacar del 'descalabro' al departamento y trabajar por el desarrollo de La Paz para hacer de esta región, donde se encuentra la sede de Gobierno y el Parlamento boliviano, la líder del país.

'Yo soy indio con una mente que quiere buscar el desarrollo y el bienestar de todos los ciudadanos', expresó.

Entre sus principales propuestas está construir un parque industrial en la ciudad de El Alto, hacer un parque tecnológico e incentivar la economía, además de trabajar por los pueblos indígenas de la región que considera que están 'abandonados'.

'Tenemos acuerdos con los pueblos indígenas en el norte paceño para que todo lo que produzcan de manera orgánica sea exportado', detalló.

Este mes Quispe fue sentenciado a dos años de cárcel por un caso de supuesto acoso político a una excandidata del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), Felipa Huanca, en las anteriores elecciones subnacionales de 2015.

Huanca aseguró que Quispe afectó su campaña electoral al vincularla a un caso de corrupción en un fondo indígena.

'El día de la sentencia he llorado, pero no por no querer ir a la cárcel, lloré por la injusticia que existe, se roban la plata y están libres caminando y quien denuncia corrupción está sentenciado', contó Quispe.

Nacido en el ayllu Sicuypata, en el municipio de Coro Coro, en el altiplano de La Paz, de padres agricultores, tiene ocho hermanos, cuatro de ellos fallecidos.

Quispe fue diputado por la opositora Unidad Demócrata, también fue director del Fondo de Desarrollo Indígena durante la Presidencia transitoria de Jeanine Áñez, del que precisamente denunció corrupción en 2015.

En los comicios del 7 de marzo se elegirá a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales para los nueve departamentos y más de 330 municipios del país. EFE