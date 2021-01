Regino Hernández: La del Mundial será mi carrera más importante del año

Adrian R. Huber

Madrid, 20 ene (EFE).- Regino Hernández, bronce en boardercross de snowboard en los Juegos de PyeongChang'18 (Corea del Sur), es -junto a los hermanos Francisco y Blanca Fernández Ochoa, en esquí alpino; y el patinador artístico Javier Fernández- uno de los únicos cuatro medallistas olímpicos de toda la historia del deporte invernal español.

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde Valmalenco, estación italiana en la que el sábado arranca la Copa del Mundo y donde el 'rider' de Sierra Nevada se proclamó hace diez años campeón del mundo júnior, Regino -nacido hace 29 en Ceuta y afincado desde pequeño en Mijas (Málaga)- comenta cómo afronta la temporada, en la que su principal objetivo serán los Mundiales, cancelados en China y que tendrán lugar, finalmente, en Suecia, el mes próximo.

Pregunta: La pasada temporada la pasó casi 'en blanco', a causa de una lesión. ¿Cómo se encuentra?

Respuesta: Sí, la temporada pasada la pasé prácticamente en blanco, porque me rompí dos vértebras y una muñeca. Pero este año tengo cero molestias. No tengo ni la espalda ni la muñeca resentidas; así que, en ese aspecto, está todo bien.

También cambié todo en el asunto de la alimentación, por lo que creo que estoy en mi mejor momento. Sobre todo en el aspecto físico. Y con muchas ganas de 'darle' este año.

P: La pandemia lo ha cambiado todo. ¿Usted, cómo ha gestionado personalmente toda esta situación?

R: Pues la pandemia, dentro de lo que cabe, a nosotros no nos afectó mucho, mucho... hasta hace poco; porque cuando todo empezó nosotros acabábamos justo de terminar la temporada. Nos pilló, por así decirlo, en nuestro periodo de vacaciones.

Pero sí que es verdad que la pretemporada ha sido mucho peor que otras veces. Hemos podido entrenar bastante menos. No hemos tenido tantos días en circuito como en otras ocasiones.

También nos afecta por el asunto de las competiciones y las cancelaciones, porque están anulando muchísimas pruebas a causa del coronavirus. Muchas estaciones de Europa las tienen que cerrar, porque están en alerta roja; y en ese aspecto sí que nos está afectando bastante.

P: Esta pretemporada habrá sido muy diferente a todas las anteriores, ¿no? ¿Qué fue lo que más cambió?

R: Sí. La verdad es que todo fue muy diferente. No pudimos hacer tantos días de nieve como otros años. Hemos tenido que hacer estancias más largas, por el tema de la pandemia. Por ejemplo, la primera vez que fuimos a Suiza (a Saas Fee) nos obligaron a hacer una cuarentena de diez días nada más llegar.

Pero al final todos los corredores hemos sufrido lo mismo, ¿no?. Así que todos estamos en igualdad de condiciones, más o menos.

P: ¿Cómo llega usted a estas carreras, en Valmalenco?

R: A Valmalenco llego con muchísimas ganas, la verdad. Está siendo una temporada rara, en el sentido de que llegue tan tarde la primera Copa del Mundo. Pero tengo muchísimas ganas de volver a estar en el circuito, compitiendo; y de tener esa sensación de adrenalina que me da la competición.

P: ¿A qué puede aspirar este fin de semana?

R: Aspiro a estar lo más adelante posible. Está siendo un año raro. No sabemos cómo han entrenado los otros equipos, ni cuál es el nivel de la otra gente.

Pero las expectativas son las de quedar lo más adelante posible. Ya he visto el circuito y es un circuito que se adapta muy bien a mis necesidades de ir rápido. Así que a ver qué tal sale.

P: ¿Cuál es su objetivo esta temporada?

R: Mi objetivo principal son los campeonatos del mundo. Se cancelaron los que se iban a hacer en China (en Zhangjiakou), por las grandes restricciones que hay en el país. Nos obligaban a hacer unas cuarentenas muy largas y no nos salía rentable a ninguno de los equipos. Y decidieron cancelarlos.

Por suerte, los pudieron reubicar en Suecia (en Idre Fjäll, entre el 11 y el 13 de febrero). Y ésa será para mi la carrera más importante del año.

P: El año que viene será olímpico. ¿Será más importante la próxima campaña que ésta?

R: No sabría decirte. Está claro que la olímpica es la carrera más prestigiosa en la que competimos, pero también es verdad que cada año es importante para nosotros. Porque con el tema de las becas todos los años son importantes; para poder seguir viviendo de esto.

P: ¿Se visualiza ganando otra medalla olímpica en los Juegos de Pekín 2022?

R: Pues no lo sé, la verdad, si me visualizo ganando otra medalla, en Pekín.

Yo soy una persona que me centro mucho en el día a día, en objetivos cortos. Y todavía no me he puesto a pensar en los Juegos de Pekín.

P: Por cierto, la medalla de bronce olímpica de PyeongChang, ¿dónde la guarda?

R: En casa. La tengo bien guardada en casa. Para que no se pierda (ríe).

P: Valmalenco le traerá buenos recuerdos, imagino. Allí se proclamó campeón mundial júnior en 2011. ¿Qué recuerdos tiene, de aquello? Ésa fue su primera gran victoria internacional

R: Claro. Valmalenco me trae muy buenos recuerdos. En 2011 me convertí en campeón del mundo júnior; y todos los recuerdos son buenísimos. Fue la primera vez que hice un muy buen papel en competiciones internacionales y la verdad es que tengo un muy buen recuerdo de todo aquello, sí. EFE