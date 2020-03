Regino: 'Sé a lo que me dedico y cuáles son los riesgos que corro'

Adrian R. Huber

Sierra Nevada (Granada), 5 mar (EFE).- El español Regino Hernández, una de las grandes atracciones de las pruebas de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard previstas este fin de semana en la estación española de Sierra Nevada, acabó, al ganar el bronce olímpico en 2018 en PyeongChang (Corea del Sur), con 26 años de sequía para España en unos Juegos de invierno.

El 'rider' ceutí de la federación andaluza, recién recuperado de una lesión -de muñeca izquierda y de espalda- que lo mantuvo alejado de las pistas durante tres meses, explicó, en una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este jueves en la estación que corona el Pico Veleta, cómo se encuentra y cómo afronta el evento deportivo invernal más importante que se organiza en España esta temporada.

Pregunta: Estuvo parado tres meses por lesión. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal llega a esta Copa del Mundo?

Respuesta: Llego con muchas ganas, porque voy a competir, literalmente, en casa. De cabeza voy muy bien; y físicamente no tengo dolores; aunque todavía no estoy al cien por cien, porque no he tenido suficientes horas de entrenamiento.

P: Competir al más alto nivel en el plano internacional y en la casa de uno es siempre algo especial, ¿no?

¿Qué siente, al competir aquí, en Sierra Nevada?

R: Ésta es la estación que me ha visto crecer. Cuando compito en otras estaciones españolas también estoy corriendo en casa. Pero aquí, en Sierra Nevada, estoy, de forma literal, insisto, en mi casa. Ésta es mi estación.

P: ¿A qué puede aspirar, de forma realista, en esta prueba de la Copa del Mundo?

R: No lo sé, realmente. Lo único que sé es que voy a salir a darlo todo. Al cien por cien. Y que voy a intentar quedar lo más adelante posible.

P: Acaba de salir, prácticamente hace un mes, de una lesión, en la muñeca izquierda y con fractura de dos vértebras, que se produjo entrenando en Saas Fee (Suiza).

¿Cómo afronta las lesiones? ¿Las asume como una parte más de su trabajo?

R: Sí. Al fin y al cabo, éste es un deporte extremo. Y las lesiones son parte del juego. Luego, pueden ser más o menos graves, eso está claro. Hay que afrontarlas con calma y haciendo caso a los tiempos que te marcan los médicos en lo que afecta al reposo, a la recuperación o al trabajo con los fisioterapeutas.

P: A la hora de recuperarse de una lesión, ¿qué es peor, el aspecto físico o el psicológico?

R: La verdad es que mentalmente a mí no me afectan mucho las lesiones. Sé a lo que me dedico y cuáles son los riesgos que corro. Lo peor para mí es siempre el tiempo que tienes que estar parado y las competiciones que te pierdes mientras te recuperas.

P: Se perdió las primeras dos pruebas y aunque se disputaron sólo cuatro, no tiene opciones de luchar por la general de la Copa del Mundo. ¿Esto le ayudará a salir sin presión y más desinhibido en esta prueba de Sierra Nevada? ¿O es algo que le da igual?

R: Yo creo que no tiene nada que ver. A mí no me suele afectar mucho ese tipo de presión, porque siempre salgo a darlo todo. Cada vez que compito salgo a por todas.

P: Imagino que el bronce olímpico de PyeongChang (Corea del Sur), hace dos años, supuso el momento estelar de toda su carrera, pero ¿es la plata del Mundial de Sierra Nevada 2017 el segundo más importante de su trayectoria, hasta la fecha?

R: Obviamente, la medalla olímpica es el mejor momento hasta ahora. A cualquier deportista que le preguntes te dirá que lo máximo es subir al podio en unos Juegos Olímpicos. Y en mi caso, contando mi medalla, en España sólo hay cuatro en unos Juegos de invierno. Está claro que hasta la fecha esa medalla olímpica ha sido lo más grande para mí.

Pero la plata de los Mundiales de Sierra Nevada (en la prueba por equipos, junto al guipuzcoano Lucas Eguibar) ha sido el segundo momento más importante. Eso está claro.

P: ¿Cómo ve la general de la Copa del Mundo? Por arriba está todo bastante abierto, ¿no?

R: Sí. Está siendo todo bastante raro esta temporada. Se han anulado carreras y a día de hoy ha habido cuatro pruebas, dos de ellas en el mismo sitio (en Big White, Canadá). Queda ésta de Sierra Nevada y luego la de las finales (en la estación suiza de Veysonnaz, el próximo 15 de marzo). Y de momento no se ve quién está siendo el más regular.

P: Así que al italiano Lorenzo Sommariva, que es líder de la competición, no lo ve necesariamente ganando el Globo de Cristal, ¿no?

R: No. Para mí no es un claro favorito, aún.

P: ¿A quiénes ve favoritos, pues?

R: No veo a nadie como claro favorito. A mí me va bien que Lucas (Eguibar) haga un buen papel.

P: Desde que regresó de su lesión disputó las dos pruebas de la Copa del Mundo de Big White (Canadá), a finales de enero; y la de la Copa de Europa de Grasgehren (Alemania), hace dos fines de semana. ¿Ha notado alguna mejora, de las dos primeras a esta última?

R: La verdad es que me sigue costando, porque noto que me faltan aún horas de entrenamiento, en pista y en el gimnasio. Pero sobre todo, me faltan horas encima de la tabla.

P: Este jueves han comenzado los entrenamientos aquí en Sierra Nevada y han podido probar el circuito. ¿Le gusta?

R. Sí. El circuito está bastante bien, la verdad. Es un circuito con mucho aire, pero es un circuito que nos viene bien. EFE