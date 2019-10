Regulador bancario alerta que 'Argentaria Holding INC' no existe en Panamá

Panamá, 24 oct (EFE).- La Superintendencia de Bancos de Panamá dijo este jueves que una entidad de nombre Argentaria Holdings Inc. que 'proporciona servicios de pagos a personas en Letonia' no existe en Panamá aunque se anuncia con dirección en este país, donde tampoco tiene registro legal.

El ente regulador precisó que esta 'supuesta entidad' anuncia en su internet que sus oficinas están ubicadas en 'Azuero Business Center, en la ciudad de Chitré', capital de la provincia panameña de Herrera, pero 'la dirección proporcionada en su página web es ficticia'.

Además, 'Argentaria Holdings Inc. no cuenta con el registro ante la Superintendencia de Bancos de Panamá, por lo que no es regulado' por este ente 'en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, ni tampoco 'posee licencia del Ministerio de Comercio e Industrias para ejercer la actividad de remesas'.

'La Superintendencia de Bancos de Panamá considera prudente advertir al público en general la necesidad de informarse a satisfacción antes de entablar relaciones contractuales con empresas que ofrecen este tipo de servicios financieros de remesa de dinero', indicó el ente regulador.

En una declaración pública, la Superintendencia sostuvo que 'se recomienda asegurarse' que ese tipo de empresas 'cuenten con las autorizaciones y licencias para la actividad que promueven, todo en aras de proteger su patrimonio'.

La Superintendencia de Bancos de Panamá goza de autonomía administrativa y financiera desde 1998, y tiene entre sus funciones velar por la estabilidad del sistema bancario, supervisar los bancos y a los grupos económicos, otorgar y cancelar licencias bancarias, y decretar medidas correctivas respecto a los bancos (designación de asesores, intervención, reorganización, liquidación forzosa, imposición de multas, etc.).

Desde finales de 2002, la Superintendencia de Bancos presenta toda la estadística financiera de activos y pasivos internacionales al Banco Internacional de Pagos (BIS) en Basilea, lo que coadyuva a incrementar la transparencia de sus operaciones, indica su página web. EFE