Rehusó dejar a su hija sola en un hospital y pasó un día presa en Florida

Miami, 12 oct (EFE).- Una mujer de 70 años pasó casi 24 horas en la cárcel en Florida por negarse a dejar a su hija sola en el hospital donde se recuperaba de una operación cerebral, informaron medios locales este martes.

Lynn Savage, de Jacksonville (noreste de Florida), dijo al medio Action News Jax que se mantiene firme en su postura, a pesar de haber salido esposada del hospital y de haber estado en un calabozo.

Savage explicó que su hija no puede hablar y está parcialmente paralizada por un ataque cerebral, por lo que su 'conciencia' y su 'corazón' le dictaron que no podía dejarla sola y debía estar con ella para calmarla e interpretar lo que quería y sentía.

'La enfermera dijo que las horas de visita se terminaban a la 7 de la tarde y que me tenía que ir, pero dije: 'no me voy. Quiero quedarme para estar aquí con mi hija. ¿Puede llamar al médico?, es él quien me quiere aquí con ella', señaló.

La enfermera le dijo que pese a todo no podía quedarse junto a su hija porque la reglas anticovid lo prohibían, pero, en vista de que Savage no se iba, llamó a seguridad para que la convencieran.

La policía intervino y como tampoco pudo convencerla se llevó detenida a Savage, que fue acusada de allanamiento de propiedad privada.

Mientras estuvo en la cárcel, una experiencia 'horrible' que no le gustaría tener que volver a vivir, según dijo al medio que la entrevistó, su hija continuó recuperándose de la operación en el hospital de UF Health en Jacksonville. EFE

