$!Reino Unido extiende plan de apoyo salarial por desempleo

LONDRES (AP) — El gobierno británico extendió el jueves su programa de apoyo salarial un mes más hasta fines de abril, mientras intenta controlar el desempleo a medida que las restricciones del coronavirus están golpeando a las empresas.

El gobierno confirmó que seguirá pagando el 80% de los salarios de los trabajadores retenidos por las empresas en lugar de despedirlos. También extendió sus esquemas de préstamos comerciales por COVID-19, con respaldo del gobierno, por dos meses hasta fines de marzo.

“Sabemos lo importante que es para las empresas tener certeza, por lo que es correcto que les permitamos planificar el futuro independientemente del camino que tome el virus. Brindamos certeza y claridad al extender este apoyo”, dijo el jefe del Tesoro, Rishi Sunak.

Reino Unido, al igual que otros países, debió imponer restricciones onerosas a la actividad económica tras el resurgimiento del coronavirus. El gobierno ha expresado la esperanza de que para abril la aplicación gradual de vacunas habrá cambiado la dinámica de la pandemia y que eso permita que regrese algún tipo de normalidad a la vida cotidiana.

Millones de personas no pueden trabajar en Reino Unido debido a que la mayor parte del país aplica actualmente restricciones estrictas que implican el cierre de ciertos sectores, en particular los pubs y los restaurantes. Muchas otras empresas, como las de arte y entretenimiento, no han abierto desde que la pandemia se arraigó en marzo.

El gobierno lanzó en marzo el Plan de Retención de Empleos y ciertamente ha ayudado: Reino Unido registró aumentos mucho menores en el desempleo que muchos otros países, como Estados Unidos. Aunque la tasa de desempleo ha aumentado a casi el 5% y se prevé que aumente aún más, en la primavera se temía que se duplicara.

El Banco de Inglaterra también ha brindado apoyo sin precedentes a la economía británica durante los últimos meses. Sin embargo, el jueves se mantuvo firme, manteniendo su principal tasa de interés en el mínimo histórico de 0,1%, al tiempo que mantuvo el estímulo monetario ya vigente.

El Banco decidió no aplicar otro estímulo a la economía sino esperar a ver si la Unión Europea y el gobierno británico llegan a un acuerdo sobre sus relaciones comerciales post-Brexit.

Destacó que el principal acontecimiento desde que aumentó en 150.000 millones de libras (200.000 millones de dólares) su programa de adquisición de bonos, es la creación de la vacuna contra el coronavirus

“Esto probablemente atenuará los riesgos negativos para el panorama económico surgidos a raíz de COVID”, expresó el organismo.