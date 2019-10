Religiosas piden en Roma que la Iglesia les escuche y puedan votar en Sínodo

Religiosas de diversos países pidieron hoy en Roma que la Iglesia católica les escuche, les trate como a iguales y les permita votar en el Sínodo de la Amazonia, que se celebrará en el Vaticano del 7 al 27 de octubre.

“¿Por qué un hombre que no es obispo ni sacerdote puede votar y no hay ninguna mujer que pueda votar? No solo yo estoy de acuerdo (con esta pregunta), me parece de sentido común estar de acuerdo”, dijo en declaraciones a EFE la monja catalana Teresa Forcades.

Ella y muchas otras monjas de Europa, América y África pidieron que la Iglesia no les silencie durante un acto organizado por la asociación internacional de mujeres católicas Voices of Faith (Voces de Fe).

Lo hicieron cuatro días antes de que comience el Sínodo sobre el Amazonas convocado por el papa Francisco y en el que participarán obispos y religiosos, expertos, laicos y consagrados que trabajan en la región Panamazónica e invitados especiales, aunque no todos tendrán derecho a voto.

El número total de mujeres que participan es de 35 - dos invitadas especiales, cuatro expertas (dos son religiosas) y veintinueve auditoras, de las que dieciocho son monjas - y ninguna de ellas podrá votar.

Monjas de Estados Unidos, Suecia, Senegal y Alemania expusieron su malestar por esta decisión en el interior de la majestuosa Biblioteca romana Vallicelliana.

Forcades reconoció a EFE que el papa Francisco ha cambiado “la atmósfera de la Iglesia” desde el inicio de su pontificado en 2013, y opinó que dar un mayor protagonismo a las mujeres no sería “un paso contrario, sino una continuación” de sus acciones para demostrar la coherencia del aperturismo que está llevando a cabo.

“Este papa se caracteriza por luchar contra la injusticia social, (...), los intereses de los grandes corporaciones” y la gestión de Europa de las migraciones.

Por eso, justificó, las necesidades de las mujeres deben ser una prioridad y no posponerse, como cuando en los “los años 70 los varones de izquierdas decían ‘primero vamos a hacer la revolución y luego ya hablaremos de las mujeres’”.