Remco Evenepoel correrá su primer monumento en Il Lombardía

Redacción deportes, 10 jul (EFE).- El belga Remco Evenepoel (Deceuninck - Quick-Step), de 20 años, campeón de Europa y subcampeón mundial contrarreloj, debutará en los grandes monumentos del ciclismo en Il Lombardía el próximo 15 de agosto, después de abrir la temporada en la Vuelta a Burgos y competir en la Vuelta a Polonia.

Evenepoel, que se encuentra preparando la temporada 2020 en Val di Fassa, Italia, junto con sus compañeros de equipo Deceuninck - Quick-Step, estará en Burgos para la primera carrera oficial de UCI del equipo desde la pandemia de Covid-19.

Solo unos días más tarde, otra carrera por etapas espera al ganador de la Vuelta a San Juan y el Volta ao Algarve de este año: el Tour de Polonia, la primera carrera a nivel World Tour de la campaña 2020 de Evenepoel.

'Será mi estreno en Polonia y lo espero con ansias, pero lo afrontaré sin ninguna presión. Ya he demostrado que puedo competir por la victoria en este tipo de carrera por etapas. Además, mis objetivos principales son más adelante en la temporada. Pero veremos, porque si la oportunidad se presenta, no la desperdiciaré. No tengo que demostrar mi valía, pero siempre espero mucho de mí'.

El 15 de agosto será una fecha histórica para Evenepoel, ganador de la Clásica de San Sebastián 2019, ya que marcará el debut de la perla belga en un monumento del ciclismo mundial: Il Lombardía.

'Intentaré estar en óptimas condiciones para entonces. Es una carrera hermosa y prestigiosa. Ya lo hemos estado hablando con el equipo y tendremos una formación sólida'.

Para Evenepoel, 'el tiempo será crucial este año con temperaturas que podrían elevarse fácilmente hasta 30 grados'.

'Realmente no me asusta, pero la combinación de altas temperaturas, pérdida de líquidos, descensos técnicos y recorridos exigentes harán que sea una carrera difícil. Después de todo, por eso es un monumento '.

Después de Il Lombardia, Evenepoel luchará por la medalla de oro en el campeonato belga contrarreloj y defenderá su título en el Campeonato Europeo de la especialidad, que se celebrará en Plouay.

En el fin primer fin de semana de agosto, Evenepoel debutará en dos carreras de un día cerca de su casa: el Druivenkoers Overijse el día 29 y la Clásica de Bruselas un día después.

'Espero con ansias pasar el fin de semana compitiendo en la región de mi ciudad natal'. Una de los muros de la prueba de Bruselas, el Keperenberg, está a solo tres kilómetros de donde vivo, por lo que conozco bien los recorridos. Será bueno correr tan cerca de casa'. EFE