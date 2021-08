Remy Gardner reconoce que 'ha sido una carrera desastrosa'

Spielberg (Austria), 15 ago (EFE).- El australiano Remy Gardner (Kalex), líder del mundial de Moto2 y séptimo en el Gran Premio de Austria, reconoció tras el mismo que había sido 'una carrera desastrosa, en la primera curva me ha metido la moto Arón Canet muy pasado y si no levanto la moto nos caemos él, yo y el grupo'.

'Me quedé muy atrás y hacía más calor, con lo que en cuatro o cinco vueltas ha subido la temperatura de los neumáticos y no he podido luchar', lamenta Gardner.

'Hasta que he podido encontrar un poco de aire libre no he podido luchar y, cuando lo he hecho, ya se habían ido, un desastre de carrera y los 19 puntos de ventaja no son la situación ideal, pero hemos puntuado', señala el australiano.

'He hecho lo máximo posible, peor habría sido caerme y acabar sin puntos, por lo que ha sido una pena acabar así, porque éramos rápidos, pero tendremos otra oportunidad en Silverstone', destacó el piloto australiano, líder del mundial. EFE

