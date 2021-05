Remy Gardner y Raúl Fernández coinciden en que hay que mejorar errores

Madrid, 26 may (EFE).- El australiano Remy Gardner y el español Raúl Fernández, primero y segundo en la clasificación provisional del mundial y compañeros en el equipo KTM, coinciden ante el inicio del Gran Premio de Italia de Moto2 en que deben mejorar algunos errores.

'Tenemos que mejorar en la clasificación, ya que fue lo que nos costó la posibilidad de victoria en Le Mans, por lo que este fin de semana trabajaremos para estar más arriba en la parrilla', asegura Remy Gardner en la nota de prensa de su equipo.

'Mugello es una pista que me gusta mucho y es una de mis favoritas por lo técnica y físicamente exigente que es', explica Gardner, quien recuerda que 'suelen ser carreras largas, en las que te cansas mucho, pero es bonito'.

'Una vez más, el objetivo es sumar el mayor número de puntos posible y no cometer errores, para dejar Italia en una buena posición', explica el australiano.

Su compañero de equipo, Raúl Fernández, segundo del mundial a un solo punto del australiano recuerda: 'En Le Mans hicimos una buena carrera', aunque reconoce que cometió 'algunos errores' que deberían 'corregir este fin de semana'.

'Sólo he estado en Mugello una vez, en 2019, pero me gustó. Es un circuito diferente y muy bonito. También te exige mucho en cuanto a la forma física, así que me estoy preparando bien para ello. Estoy afrontando el Gran Premio con calma y paciencia, que es como llegarán los resultados', explica Fernández.

'No me he fijado un objetivo para esta ronda en cuanto a mi posición, porque realmente no conozco la pista tan bien como Francia o Jerez, pero si trabajamos fuerte, podemos luchar por el Top 5, y si tenemos la posibilidad de un podio, entonces lucharé por ello', asegura Raúl Fernández. EFE