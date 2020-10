Renan Lodi dice que se quitó el peso de Filipe Luis en el Atlético de Madrid

Río de Janeiro, 7 oct (EFE).- El lateral izquierdo brasileño Renan Lodi afirmó este miércoles que sustituir a Filipe Luis en el Atlético de Madrid español, donde su compatriota era ídolo, fue un gran peso que finalmente consiguió quitarse de encima, y agregó que ha aprendido mucho con el técnico Diego Simeone.

'Me hizo feliz haber llegado a sustituir a Filipe Luis, que también es brasileño y una persona que me ayudó mucho en mis primeros meses en el Atlético de Madrid, y con la que aprendí mucho', afirmó el lateral en una rueda de prensa virtual que concedió desde la concentración de la selección brasileña en la ciudad serrana de Teresópolis.

'Sustituir a Filipe Luis fue un peso muy grande pero un peso que ya conseguí quitarme de encima. Hice que los hinchas del Atlético olvidaran un poco a Filipe y comenzaran a ver la trayectoria y la historia de Renan Lodi en el Atlético de Madrid', agregó el jugador de 22 años.

Lodi afirmó que aún sigue aprendiendo con Filipe Luis debido a que asiste a sus partidos por internet y a que está aprendiendo lo mismo que Simeone, el técnico argentino del Atlético, le enseñó a su compatriota.

El jugador igualmente será el más probable sustituto de Filipe Luis en la lateral izquierda de la selección brasileña, según lo ha dejado ver el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', en los entrenamientos de la Canarinha esta semana para sus dos primeros partidos por las eliminatorias sudamericanas.

El jugador del Atlético de Madrid está concentrado con la selección brasileña desde el lunes y será el probable titular el viernes, en el partido con Bolivia.

Brasil recibe a Bolivia en Sao Paulo y cuatro días después visita a Perú en sus dos primeros partidos por las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Lodi agregó en la rueda de prensa que Simeone se ha convertido en un importante maestro desde que llegó a España.

'En el segundo entrenamiento me llamo a una sala y me dijo lo que tenía que mejorar, me di cuenta de que estaba hablando de aspectos en la parte defensiva -no tengo vergüenza de decirlo-, y gracias a eso evolucioné mucho. Tengo que agradecerle y espero seguir evolucionando mucho más', afirmó.

Agregó que la principal diferencia de Simeone con respecto al seleccionador brasileño es la insistencia del técnico argentino en no dar ningún espacio en la defensa y presionar al rival todo el tiempo.

'Simeone es más agresivo y en el uno contra uno pide no dar ningún espacio. Tite insiste más en la posición con los otros defensores. No es tan agresivo en la marcación', afirmó.

'Con Simeone aprendí no una sino muchas cosas, entre las cuales cómo leer el partido, ver lo que está ocurriendo en el partido, saber lo que está ocurriendo no sólo en la parte defensiva sino también en el ataque. Aprendí también a marcar, porque necesitaba mejorar, y estoy aprendiendo a defender más', afirmó.

Agregó que es consciente de que, para seguir en la selección brasileña, tiene que estar muy bien en el Atlético de Madrid.

'Para seguir en la selección no tengo que hacer nada diferente a lo que hago en el Atlético de Madrid. Llegué allá y en dos meses conquisté a Simeone. Él me dijo lo que tenía que mejorar y cada vez que nos reunimos le pregunto qué más tengo que mejorar. Es igual aquí. Siempre le pregunto a Tite lo que necesito mejorar. Sé que teniendo buen rendimiento en el club lo tendré en la selección', concluyó. EFE