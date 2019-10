Renato Gaúcho, osadía, ego y talento en el banquillo del Gremio

Carlos Meneses Sánchez

Porto Alegre, 22 oct (EFE).- Extravagante, osado, talentoso y polémico son las principales características del entrenador del Gremio, Renato Portaluppi, más conocido como Renato Gaúcho, ídolo e historia viva del conjunto de Porto Alegre, que el miércoles define con el Flamengo un cupo en la final de la Copa Libertadores.

Su estilo franco, y a veces incendiario, no deja indiferente a nadie, aunque en muchas ocasiones sus comentarios grandilocuentes eclipsan su talento como estratega.

Estas son algunas de las frases de Renato Gaúcho, a punto de completar su tercera temporada como entrenador del Gremio.

1. 'El fútbol brasileño está acabando. El 90 % de los equipos juega feo'. Lo dijo en la rueda de prensa posterior a la derrota en casa por 0-1 la semana pasada ante el Bahía.

'En mis tiempos era inadmisible jugar de esa forma. Hoy en día, el fútbol brasileño está acabando. Cada uno hace lo que quiere, pero mi equipo siempre va a jugar hacia delante, buscando la victoria', añadió, al criticar el estilo defensivo del Bahía.

Asimismo afirmó que el '90 % de los equipos' en Brasil juega 'feo', a excepción del suyo, el Santos, el Athletico Paranaense y el Flamengo, su rival en las semifinales de la Copa Libertadores.

2. 'Nunca conquistó nada y tiene 65 años', sobre Jorge Jesus.

Antes del partido de ida de las semifinales, Gaúcho, de 57 años, lanzó un dardo envenenado contra su colega del Flamengo en un intento por minimizar el currículum del técnico portugués.

'Estoy de acuerdo en que el Flamengo está jugando el mejor fútbol de Brasil, junto con el Gremio, pero Jorge Jesus ganó solo dos o tres títulos portugueses y salió de Portugal y fuera para Arabia (Saudí). Nunca entrenó fuera de Portugal a un gran club de Europa. Nunca conquistó nada y tiene 65 años', dijo a una radio local.

En otra entrevista criticó la idea de que los técnicos extranjeros son mejores que los brasileños, a raíz de las buenas campañas del argentino Jorge Sampaoli en el Santos y Jorge Jesus en el Flamengo.

'¿Qué ganaron Sampaoli y Jesus hasta ahora (en Brasil)? Nada. Entonces, mucha calma', añadió.

En otra ocasión, desvalorizó el trabajo de otros entrenadores europeos como Pep Guardiola o José Mourinho.

'Ahí uno ve el equipo de Guardiola, Mourinho, y dice: 'Dios mío, pero qué fútbol bonito. Bueno, así, hasta Stevie Wonder. Querría estar en su lugar, llegar a un club y montar una selección prácticamente', manifestó.

3. 'Querría ver a Cristiano Ronaldo jugar donde yo jugué, con tres o cuatro salarios atrasados, y ser campeón como yo fui'.

Renato Gaúcho fue un destacado extremo en la década de los 80 y 90, ganó la Libertadores y la extinta Intercontinental con el Gremio (1983), un Campeonato Brasileño con el Flamengo (1987) y una Copa América con la selección (1989), entre otros títulos.

En 2017, aseguró que él jugaba mejor que Cristiano Ronaldo.

'A él le gusta jugar mucho por la banda izquierda. Yo jugaba por la izquierda y, con toda humildad, por dentro y por la derecha. Uno ve a un tipo con talento cuando juega en más de una posición y se mantiene', dijo.

'Le felicito, pero quiero verle en otra posición para ver si se mantiene. Nada contra él, es un gran jugador', matizó.

4. 'Pueden preparar mi estatua, ¿vale? Pueden colocarla allí, ustedes eligen el tamaño', dijo al ganar la Copa do Brasil de 2016.

Renato Gaúcho comenzó su tercer pasaje como técnico del Gremio en septiembre de 2016. Su primer partido fue la vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil ante el Athletico Paranaense, al que eliminó en los penaltis.

En los cuartos apearon al Palmeiras; en las semifinales, al Cruzeiro; y en la final al Atlético Mineiro, rompiendo una sequía de títulos importantes que se prolongaba desde hacía 15 años.

'Voy a hacer un pedido. Lo he hablado con los jugadores. No es mucha cosa. Detrás de la portería, ya escogí el lugar. Pueden preparar mi estatua, ¿vale?. Pueden colocarla allí. El tamaño, ustedes lo eligen allí', dijo tras ganar el título.

La estatua fue inaugurada este año en el Arena do Gremio.

5. 'Conté, reconté y llegué a la conclusión de que tuve sexo con nada más y nada menos que 5.000 mujeres. Nunca nadie hizo tanto sexo. Soy un verdadero fenómeno. Puede escribir en su columna que Renato Gaúcho es una verdadero exterminador de tabúes'.

Lo dijo en una entrevista con el diario 'Meia Hora', en 2008.

Años después, en 2010, en su primera etapa como entrenador del Gremio, volvió a hablar del tema, esta vez en rueda de prensa.

'No debería contar esta historia sobre Pelé, pero voy a contarla. Una vez estábamos juntos en un programa de televisión, pasaron un gol suyo y me dijo: 'Mira Renato, más de 1.000 goles'. Yo le respondí: 'Cada gol tuyo es una mujer mía'. Solo que Pelé paró con 1.000 y pocos goles, yo no', recordó. EFE