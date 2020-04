Renuncia ministra TIC de Colombia y la sustituirá la consejera Karen Abudinen

Bogotá, 29 abr (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, aceptó este miércoles la renuncia de la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Sylvia Constaín, y nombró en su reemplazo a Karen Abudinen, hasta hoy consejera Presidencial para las Regiones.

'Quiero informarle al país que me he reunido con la ministra Sylvia Constaín y le he aceptado la renuncia al Ministerio de las TIC', dijo el jefe del Estado en una declaración.

El gobernante expresó a Constaín su gratitud 'por el servicio que le ha prestado a nuestro país' y explicó que la funcionaria iniciará nuevos caminos en su vida profesional.

Duque destacó que Constaín, que lo acompañó desde que inició su mandato, el 7 de agosto de 2018, sacó adelante el nuevo marco normativo para las TIC y que con ella se avanzó para que el país tenga una mayor cobertura en sus redes.

El presidente le agradeció también por 'el plan de conectividad' nacional y dijo sentirse muy contento por el trabajo hecho por la ministra saliente.

Al referirse al nombramiento de Abudinen como nueva ministra de las TIC, recordó que la funcionaria trabajó por varios años en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el Banco Mundial y dijo que 'es una persona que tiene un gran sentido social desde la política pública'.

Valoró también que Abudinen, como consejera Presidencial para las regiones, ha trabajado con los gobernadores y alcaldes del país en 'el programa de despliegue y de cobertura, de conectividad, sobre todo para las comunidades más vulnerables'.

Igualmente destacó que la nueva ministra fue directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que vela por la protección de niños y adolescentes.

El mandatario añadió que su Gobierno tiene claro que la conectividad es un factor de equidad y de transformación de la sociedad y que la nueva ministra asume el reto de hacer 'el mayor despliegue de conectividad en los próximos dos años'.

También tiene retos como el de profundizar en temas como el teletrabajo, la telemedicina, aspectos que desarrollará en compañía de sus colegas de Salud y Educación, aseguró el mandatario. EFE