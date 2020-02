Repatriarán a mas de 200 australianos de crucero en cuarentena en Japón

Sídney (Australia), 17 feb (EFE).- El gobierno de Australia anunció hoy que repatriará a más de 200 de sus ciudadanos varados en el crucero Diamond Princess, en cuarentena en un puerto de Japón con 356 casos confirmados de COVID-19.

Los australianos saldrán en un vuelo chárter el miércoles hacia Darwin, en el norte de Australia, donde permanecerán aislados en cuarentena durante 14 días.

En total hay 242 australianos a bordo del crucero, 20 de los cuales han contraído el virus y recibido tratamiento médico.

'Nuestra responsabilidad principal es proteger la salud y la seguridad de los australianos en Australia', dijo en rueda de prensa el primer ministro, Scott Morrison, que advirtió que los que decidan no volar con ese avión deberán permanecer 14 días fuera del país.

'No sabemos las razones por las que sigue habiendo infecciones, pero a la luz de los recientes casos no podemos estar totalmente seguros de que alguna de las personas que están sanas en el barco y regresarán a Australia el miércoles no sea portadora del virus', añadió el jefe médico del gobierno, Brendan Murphy.

La decisión de Australia sigue a la tomada por Estados Unidos, que el domingo comenzó a repatriar a unas 400 personas retenidas en el barco pese a que las autoridades japonesas extendieron la cuarentena hasta el miércoles.

Filipinas, Canadá, Corea del Sur, Hong Kong, Israel e Italia también han iniciado los trámites para proceder a la evacuación de sus ciudadanos.

Hasta la fecha se han confirmado 15 casos de COVID-19 en Australia, ocho de los cuales ya han sido dados de alta.

El ministro de Salud, Greg Hunt, informó que las 242 personas que fueron evacuadas por aire de la ciudad china de Wuhan, epicentro de la epidemia, hacia un centro en la isla Christmas, regresarán a sus casas tras pasar 14 días en cuarentena.

El Ministerio de Sanidad de Japón anunció que tripulantes y pasajeros serán analizados de COVID-19 a partir de hoy para que los resultados estén disponibles cuando finalice la cuarentena en dos días y que los desembarcos se iniciarán de forma escalonada el 21 de febrero.

El nuevo coronavirus ha causado más de 1.770 muertos, la mayoría en la China continental, entre más de 71.204 casos en todo el mundo. EFE