Rescinden el contrato de un defensa del Corinthians por un comentario racista

Sao Paulo, 23 jun (EFE).- El Corinthians brasileño decidió este miércoles rescindir el contrato del defensa Danilo Avelar, de 32 años, por un comentario racista que pronunció mientras jugaba una partida en línea del videojuego 'Counter-Strike'.

'Corinthians informa que está en contacto con el jugador Danilo Avelar y sus representantes a fin de discutir y formalizar las medidas oportunas para dar por terminada la relación' contractual, señaló el conjunto paulista en un comunicado.

La decisión del Corinthians es consecuencia de un comentario de índole racista que Avelar dirigió a otro usuario en una plataforma virtual la noche del martes mientras jugaban una partida del célebre videojuego de disparos.

'Fih (filho) de rapariga preta', escribió en portugués el zaguero, lo que traducido al español sería algo similar a 'hijo de mujerzuela negra', con la connotación de que usar 'preto' para referirse a los negros es un término peyorativo en Brasil, así como la palabra 'rapariga'.

El comentario tuvo una enorme repercusión en las redes sociales, donde la hinchada del Corinthians criticó al jugador y pidió a la directiva que rompiese su contrato, vigente hasta diciembre de 2022.

Avelar reconoció este miércoles la autoría de la polémica frase y pidió disculpas.

'En una de las partidas fui ofendido por un jugador extranjero por mi condición de brasileño. Perdí la cabeza, pero infelizmente empeoré la situación: cometí el grave error de escribir a un adversario una frase de connotación racista', expresó.

'Me equivoqué, fallé y me avergüenzo mucho de ello. En nuestra sociedad tenemos que abolir cualquier forma de racismo. Me gustaría disculparme con todos, sin excepción, pero sobre todo con la comunidad afrodescendiente', agregó.

Pese a ello, el Corinthians ha decidido poner punto final a su trayectoria en el equipo, donde milita desde mediados de 2019 después de pasar por el fútbol alemán (Schalke 04), italiano (Cagliari y Torino) y francés (Amiens).

'Corinthians reafirma que repudia toda e cualquier manifestación de connotación racista, coherentemente con su historia de defensa de igualdad y la democracia', sentenció la entidad. EFE