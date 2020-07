'Residente' aboga por reingreso al listado de votantes en Puerto Rico

San Juan, 26 jul (EFE).- El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar 'Residente' abogó este domingo para que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) retire su nombre del listado de los electores presuntamente recusados para votar en las elecciones generales de Puerto Rico en noviembre próximo porque no cuenta con domicilio en la isla.

'El Gobierno de Puerto Rico está intentando que yo no pueda votar en Puerto Rico, lo que me parece una soberana estupidez, porque deberían hacer lo contrario: fomentar a que la juventud, aunque ya yo no tanto, que todo el mundo vote', exhortó el artista en un video que colgó en una plática con el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau.

La ley del Código Electoral de Puerto Rico del 2020 establece seis razones para que un elector quede excluido del Registro General de Electores de la CEE.

Las razones son que no sea ciudadano estadounidense, no contar con la edad mínima a la fecha de la votación, que su domicilio no esté fuera del precinto donde está inscrito, que no sea la persona que alega ser, que haya sido declarado con incapacidad mental por un tribunal y que su nombre haya sido duplicado.

Ante la situación, Pérez Joglar abogó para que los estudiantes residentes fuera de Puerto Rico también puedan votar.

Por ello, le pidió a la CEE que fomente esa propuesta 'y no asustar a la gente haciéndolos pensar que luego de inscribirse, no van a poder votar, porque lo que están haciendo es una estupidez y una demostración de miedo'.

'No porque mi voto vaya a cambiar las cosas, pero porque están intentando que gente nueva no sea parte del proceso, y eso es contrario a lo que la mayoría de los presidentes del mundo piden, que todo el mundo sea parte del proceso', dijo.

'Acá en Puerto Rico están tratando de intimidar, haciendo las cosas más difíciles para que la gente que pueda votar, se intimide y no sea parte del proceso', agregó.

Y ante la situación, decidió incluir a Dalmau en la conversación por ser conocedor del proceso y exhortar a la juventud a inscribirse para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del 3 de noviembre.

'Lamentablemente para ellos, a diferencia de otros personajes que quizás están intentando formar parte de esto, yo he vivido toda mi vida aquí, he pagado mis impuestos, tuve mi compañía por doce años... Estoy aquí, tengo mi domicilio aquí y yo voy a votar aquí. La gente no debe tener miedo de inscribirse. Yo voy a poder votar. Y los demás de afuera podrán votar', aseguró 'Residente'.

Dalmau, mientras tanto, aseguró que Pérez Joglar no está recusado, sino que indicó que el fin del partido del Gobierno actual -Partido Nuevo Progresista- 'es evitar que tú votes'.

'Y eso es un mecanismo que llaman recusación, que no es otra cosa que te saquen de la lista electoral y el día de las elecciones no tengas tu asiento electoral para poder votar', dijo.

'Yo lo que pienso es que lo que señalas es cierto: aquí hay un intento de intimidación y ha ocurrido durante todo este cuatrienio. El partido del Gobierno ha arrastrado los pies, el Gobierno ha impedido que los jóvenes se inscriban', añadió Dalmau.

El líder independentista, al mismo tiempo, recordó las protestas del verano del 2019 en las que el artista participó y en las 'que logramos desde las calles con una nueva generación sacar a un gobernador abusador de La Fortaleza', en referencia a Ricardo Rosselló por su vínculo con un polémico chat que se publicó y provocó una crisis política y social en la isla.

'Y ese evento ha provocado que muchos jóvenes se inspiren en participar del proceso electoral. Lo que quieren hacer es usarte a ti de ejemplo para de alguna manera intimidar a esos jóvenes que se quieren inscribir. Pero lo que están logrando es lo contrario: que tú sí vas a votar y el proceso ahora apenas se inicia', añadió.

Dalmau explicó que para que 'Residente' pueda volver a la lista de votantes, tiene que ser citado por la CEE, participar de una vista, donde debe llevar facturas de los servicios esenciales de la isla y que cuente con domicilio en Puerto Rico.

'Es un diseño para desanimar a los jóvenes a que participen. Al contrario, sirve de ejemplo de la preocupación que tienen los que están en el Gobierno del gran impacto de transformación que tienen estas nuevas generaciones y que tienen que ir a inscribirse', apuntó. EFE