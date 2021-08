Madrid, 12 ago (EFE).- Resultados de los partidos de vuelta de la tercera ronda de clasificación de la Liga Conferencia:

. Jueves:

Astana (KAZ) 3 - KUPS KUOPIO (FIN) 4 (Ida: 1-1)

BODO/GLIMT (NOR) 2 - Prishtina (KOS) 0 (1-2)

Molde (NOR) 1 - TRABZONSPOR (TUR) 2 (3-3)

QARABAG (AZE) 1 - AEL Limassol (CYP) 0 (1-1)

Rubin (RUS) 0 - RAKÓW CZESTOCHOWA (POL) 1 (0-0)

HAMMARBY (SWE) 5 - Ckarici (SRB) 1 (1-3)

ZILINA (SVK) 5 - Tobol Kostanay (KAZ) 0 (1-0)

H. BEER-SHEVA (ISR) 4 - Slask Berlavia (POL) 0 (1-2)

PAOK (GRE) 2 - Bohemians (IRL) 0 (1-2)

VIKTORIA PLZEN (CZE) 3 - The New Saints (WAL) 1 (2-4) +

RFS (LET) 0 - GANTE (BEL) 1 (2-2)

BASILEA (SUI) 4 - Ujpest (HUN) 0 (2-1)

FOLA ESCH (LUX) 2 - Linfield (NIR) 1 (2-1)

M. TEL-AVIV (ISR) 1 - Spartak Trnava (SVK) 0 (0-0)

ANDERLECHT (BEL) 2 - Laçi (ALB) 1 (3-0)

COPENHAGUE (DEN) 4 - L. Plovdiv (BUL) 2 (1-1)

FEYENOORD (NED) 3 - Luzern (SUI) 0 (3-0)

Hibernians (MLT) 1 - RIGA FC (LET) 4 (1-0)

O. Liubliana (SVN) 0 - SANTA CLARA (POR) 1 (0-2)

RIJEKA (CRO) 4 - Hibernian (ESC) 1 (1-1)

SIVASSPOR (TUR) 1 - Dinamo Batumi (GEO) 1 (2-1)

Teuta (ALB) 0 - SHAMROCK ROVERS (IRL) 2 (0-1)

Velez (BIH) 1 - ELFSBORG (SUE) 4 (1-1)

Larne (NIR) 1 - PAÇOS DE FERREIRA (POR) 0 (0-4)

ABERDEEN (SCO) 2 - Breidablik (ISL) 1 (3-2)

Tórshavn (FRO) 1 - MACCABI HAIFA (ISR) 0 (2-7)

Dundalk (IRL) 1 - VITESSE (NED) 2 (2-2)

LASK (AUT) 6 - Vojvodina (SRB) 1 (1-0)

Partizan (SRB) 2 - Sochi (RUS) 2 (1-1) +

Osijek (CRO) 1 - CSKA SOFIA (BUL) 1 (2-4)

. Martes:

SHAKHTER (KAZ) 0 - Kolos Kovalivka (UKR) 0 (0-0) +

Domzale (SLO) 2 - ROSENBORG (NOR) 2 (1-6)

+ Clasificado tras la tanda de penaltis.

. Equipos clasificados: Shakhter (KAZ), Rosenborg (NOR), KUPS Kuopio (FIN), Bodo/Glimt (NOR), Qarabag (AZE), Hammarby (SWE), Zilina (SVK), H. Beer-Sheva (ISR), Paok (GRE), Gante (BEL), Viktoria Plzen (CZE), Basilea (SUI), Fola Esch (LUX), Maccabi Tel Aviv (ISR), Anderlecht (BEL), Copenhague (DIN), Santa Clara (POR), Sivasspor (TUR), Shamrock Rovers (IRL), Elfsborg (SUE), Paços Ferreira (POR), Maccabi Haifa (ISR), Feyenoord (NED), Aberdeen (SCO), Vitesse (NED), Lask (AUT), Riga (LET), CSKA Sofía (BUL) y Partizan (SRB). EFE

jjl/asc