Retiran ayuda a escuelas de Florida por discriminar a alumnos homosexuales

(Actualiza con banco Wells Fargo que se suma)

Miami, 29 ene (EFE).- Dos bancos de Estados Unidos retiraron su apoyo millonario a un programa de becas para escuelas privadas de Florida debido a la existencia de denuncias de discriminación de estudiantes de la comunidad LGBTQ en por los menos 156 de los centros.

El Fifth Third Bank canceló su ayuda al programa de becas Step Up 4 Students a raíz de una investigación del diario Orlando Sentinel sobre escuelas que condenan y prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo e incluso expulsan estudiantes por ser gays o tener padres gays.

Por su parte, en un comunicado a NBC News y CNBC enviado este miércoles por la noche, el importante banco Wells Fargo confirmó que ya no participaría en el propio programa de becas.

'Hemos revisado este asunto cuidadosamente y hemos decidido dejar de apoyar Step Up for Students', dijo el banco con sede en San Francisco sobre el programa de cupones.

'Todos en Wells Fargo valoramos mucho la diversidad y la inclusión, y nos oponemos a la discriminación de cualquier tipo', agregó el comunicado.

El demócrata Carlos Smith, legislador estatal de Florida, aplaudió este miércoles la decisión del banco e instó al Gobierno del estado a 'tomar medidas' sobre el asunto.

Precisó en su cuenta de Twitter que la entidad financiera, con sede en Ohio, retirará '5,4 millones de dólares en contribuciones al programa de cupones Step Up 4 Students que financia escuelas contra los LGBTQ'.

Smith junto con la congresista Anna V. Eskamani, que promueve un proyecto de ley contra la discriminación en el programa de vales, han presionado a empresas a retirar ayudas 'para subsidiar la discriminación de niños'.

'Tenemos que dejar de enviar dinero de los contribuyentes a las escuelas que expulsan a los estudiantes homosexuales o transgénero', manifestó Smith, el primer legislador latino de la comunidad LGBTQ en el Congreso del estado.

El latino publicó en su cuenta de Twitter un fragmento de una manual estudiantil que advierte que ser homosexual o transgénero es 'incompatible' con las normas.

'Muchas escuelas privadas financiadas por los contribuyentes también enseñan a los estudiantes que ser gay/transgénero es peor que mentir, engañar o destruir la propiedad escolar', señaló Smith.

La investigación del diario de Orlando denunció que compañías como el Fifth Third pagan hasta 129 millones de dólares a estas escuelas para su programa de vales estudiantiles, a cambio de exenciones fiscales.

La denuncia del Sentinel advirtió que muchas de las empresas que buscan exenciones fiscales mediante ayudas al programa estudiantil tienen fuerte políticas corporativas contra la discriminación.

Según el Sentinel, 156 escuelas cristianas privadas con puntos de vista anti-gay educaron el año pasado a más de 20.800 estudiantes con matrícula pagada por becas estatales. EFE