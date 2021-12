Revocan libertad a Diego Cadena, exabogado del expresidente colombiano Uribe

Bogotá, 1 dic (EFE).- Un juez colombiano revocó este miércoles la libertad de Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), imputado en el caso de manipulación y soborno de testigos por el que está investigado el exmandatario, y lo envió a prisión domiciliaria.

Iván Cancino, abogado de Diego Cadena, confirmó la decisión del juez en sus redes sociales y la calificó de 'absolutamente desafortunada', pues su cliente había sido dejado en libertad el pasado 13 de octubre por otro juez bajo el argumento de que ya había superado el tiempo que prevé la ley para permanecer detenido sin ser condenado.

'Las garantías de las defensas siguen estando en debilidad para la defensa. No se preocupen que volveremos a cantar y pronto. Siempre firmes y con el alma', escribió Cancino en Twitter.

Cadena es investigado por el mismo caso por el que está siendo investigado Uribe y se le acusa de presuntamente haber manipulado testigos a favor de su representado.

El exabogado de Uribe fue imputado por la Fiscalía por supuestamente visitar en cárceles del país a varios exparamilitares, entre ellos Carlos Enrique Vélez, a quien presuntamente entregó dinero para que cambiara su testimonio a favor del expresidente.

El abogado, conocido por haber defendido a narcotraficantes, ha aceptado que sí entregó dinero a Vélez, pero asegura que no se trató de un soborno sino de una 'ayuda humanitaria', e insiste en que fue extorsionado por el exparamilitar.

La Justicia había negado el pasado junio la libertad al abogado porque consideró que a pesar de que habían vencido los términos, la defensa hizo peticiones que han llevado 'a prorrogar la audiencia preparatoria injustificadamente'.

Sin embargo, otro juez que estudiaba una apelación de la defensa de Cadena consideró lo contrario en octubre y hoy, otro juzgado, volvió a enviarlo a prisión domiciliaria.

'Juez 43 de conocimiento revoca decisión de libertad por vencimiento de términos de Diego Cadena. Acoge la tesis de mi abogado, Reinaldo Villalba, y del fiscal de que el término no ha vencido para iniciar etapa de juicio, como consecuencia de practicas dilatorias de la defensa', aseguró el senador izquierdista Iván Cepeda, que es víctima en el caso del exmandatario.

EL CASO URIBE

El proceso comenzó en febrero de 2012 cuando Uribe demandó por presunta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso contra él por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló no sólo la archivó sino que decidió abrir una investigación al expresidente por supuesta manipulación de testigos.

El fiscal delegado del caso, Gabriel Jaimes, pidió el pasado 5 de marzo no investigar a Uribe, líder del partido gobernante Centro Democrático, al considerar que 'varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe'. EFE

jga/ime/alf