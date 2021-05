Reynoso celebra que el Cruz Azul no permitiera goles ante el Pachuca

Pachuca (México), 19 may (EFE).-El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul mexicano, celebró este miércoles que su equipo no permitiera goles en el empate 0-0 en casa del Pachuca, donde los Tuzos suelen meterle varias anotaciones a sus rivales.

'El otro día un rival se llevó tres de aquí (América), otro cuatro (Guadalajara). No es fácil venir acá y llevarte un 0-0. Respetamos al Pachuca, ni lo subestimamos ni sobrevaloramos', explicó en rueda de prensa tras el empate de su conjunto en el partido de ida de las semifinales del torneo Clausura 2021.

El Cruz Azul ha sido el único rival en el torneo que logró irse sin goles en contra en el estadio Hidalgo, casa del Pachuca. 'La Máquina' lo realizó por primera vez en la tercera jornada en su victoria por 1-0 y este miércoles en el empate por 0-0.

El partido de vuelta entre los celestes y los Tuzos se jugará este sábado en el estadio Azteca, sede del Cruz Azul.

'Hubiéramos preferido ganar hoy, pero en la liguilla hayas ganado 1-0 o 2-0 en la ida no te garantiza nada, quedan dos tiempos de 45 minutos cada uno', añadió el estratega de 51 años.

Reynoso explicó que las ausencias en la alineación titular del defensa paraguayo Juan Escobar y el centrocampista Orbelín Pineda se debieron a una decisión táctica.

'Lo de Juan y Orbe fue algo táctico, visualizamos un tipo de juego donde los que los que los suplieron anticipamos que podían tener un partido más cómodo de acuerdo con sus características y por lapsos lo lograron', señaló.

El técnico sudamericano reiteró su satisfacción por el empate sin goles entre el Cruz Azul y el Pachuca ya que a su parecer 'La Máquina' resolverá la serie cuando sea local en el estadio Azteca.

'Tenemos que ganar en casa, sea por el marcador que sea. Hoy no especulamos, fue un partido duro. Aquí hay rivales que se han llevado cuatro goles. Esto es de acierto y error. Me voy tranquilo no por el resultado, sino porque interpretamos lo que quería y los cambios entraron bien como siempre', finalizó.EFE