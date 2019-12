Rezende cede al cubano Leal el MVP del Mundial de Clubes ganado por Lube

Roma, 10 dic (EFE).- El brasileño Bruno Rezende, capitán del equipo que se proclamó campeón olímpico en Río y ganador del Mundial de Clubes el pasado domingo con el Lube Civitanova italiano, renunció al título de mejor jugador del torneo (MVP) y lo entregó al cubano naturalizado brasileño Yoandy Leal.

Rezende había sido elegido como mejor jugador del torneo mundial que el Lube ganó gracias al 3-1 (5-23, 19-25, 31-29, 25-21) en la final de Betim (Brasil) contra el local Sada Cruzeiro, pero decidió ceder su galardón a su compañero al considerarle el real merecedor.

'Muchas veces el mérito no se reconoce, pero yo sigo trabajando al máximo, porque un premio no borra todo lo que he hecho hasta ahora en mi carrera. A Bruno Rezende va mi agradecimiento, por reconocer mi trabajo en este campeonato, ya que la Federación Internacional de Voleibol no supo reconocerlo', escribió Leal en portugués en su cuenta de Instagram.

'Estoy muy feliz por el título y por contribuir al primer título mundial del Lube. Gracias a todos nuestros aficionados', añadió.

Leal, uno de los tres jugadores originarios de Cuba del Lube junto a Robertlandy Simón y Osmany Juantorena, acabó el Mundial de Clubes con 65 puntos, cinco bloqueos y catorce saques ganadores.

El equipo italiano, entrenado por Ferdinando De Giorgi, hizo historia con su primer título mundial tras coronarse como campeón de Italia y de Europa, al destronar al Rubin Kazan cuatro veces consecutivas campeón europeo.

En el camino hacia la final ganada contra el Cruzeiro, el Lube doblegó en la semifinal al Al Rayyan de Catar, equipo que perdió la final para el tercer puesto contra el Rubin Kazan. EFE