Riad 'no quiere una teocracia chií en Yemen', dice activista Al Omeisy

Milagros Sandoval

Madrid, 25 nov (EFE).- Al 'Estado fallido' en Yemen se suma que 'Arabia Saudí no quiere una teocracia iraní -la de los rebeldes hutíes chiíes- en su patio trasero', manifiesta el activista yemení Hisham al Omeisy, un defensor de los derechos humanos, y voz destacada durante las revueltas de 2011, que apunta como solución la de un estado federal.

'Yemen es un 'Estado fallido'. Veinticuatro de sus 28 millones de habitantes dependen de la ayuda internacional, sus infraestructuras están devastadas y el gobierno se fue. Se necesita un plan de recuperación', dice en una entrevista con Efe en Madrid, donde este fin de semana acudió a la graduación del máster en 'Conflicto, paz y seguridad' por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR).

Al Omeisy considera que 'tiene cero legitimidad' el presidente del país, Abdo Rabbo Mansur Hadi, reconocido por la comunidad internacional y que se exilió en 2015 en Arabia Saudí, país que le apoya con una intervención militar en la lucha contra los rebeldes hutíes.

'Los yemeníes quieren construir un Estado y la ONU rehacer el antiguo régimen. Es una solución simplista, por eso cada vez que hay un plan, fracasa', sostiene el activista, que fue secuestrado en agosto de 2017 por fuerzas hutíes en Saná (que reciben el apoyo de Irán, un país chií) y liberado en enero de 2018.

Nacido en 1979 en Saná, la capital del antiguo Yemen del Norte (que se unificó con el Sur el 22 de mayo de 1990) Al Omeisy recrea en la cafetería de Madrid donde fue entrevistado por Efe cómo iría de pertrechada la gente si ese lugar se ubicara en Yemen, el segundo país del mundo con más armas per cápita entre la población civil después de EE.UU.

'Yo -comenta- por lo menos llevaría dos armas y una yambia (daga) igual que los demás parroquianos, porque es una señal de orgullo. Forma parte de la cultura de disuasión'.

SUNNÍES CONTRA HUTÍES, EL NORTE CONTRA EL SUR

Pregunta: ¿El conflicto del Yemen se libra por la hegemonía geopolítica entre musulmanes suníes (Arabia Saudí) y chííes (Irán)?

Respuesta: No. Eso es muy simplista. La guerra no es entre Arabia Saudí e Irán. Es entre múltiples facciones en Yemen: tribales, el antiguo y el nuevo régimen. Entre el Norte y el Sur. Hay suníes luchando contra suníes y chiíes contra chiíes.

P: ¿Dónde quedaron las esperanzas de la unificación entre Yemen del Norte y del Sur en 1990?

R: No fue justa la manera en que se hizo aquella unificación. No hubo una verdadera unión y eso condujo a la guerra. Se produjeron muchas injusticias y por eso en 1994 el Sur no quería seguir unificado con el Norte. Como defensor de los Derechos Humanos no quiero posicionarme, pero los del Norte cometieron injusticias, cogieron las tierras del Sur, tomaron el control del gobierno, forzaron a retirarse a los trabajadores públicos y ocuparon sus puestos.... fue un fracaso de proporciones épicas.

EL CÓDIGO TRIBAL TIENE COSAS BUENAS, PERO NO ES MODERNO

P: Yemen se sostiene sobre un poder tribal ¿cómo afecta a la gobernabilidad del país?

R: El peso de las tribus afecta negativamente a la sociedad civil. Desafortunadamente, aunque el código tribal tiene cosas buenas, como una red comunitaria de asistencia o el respeto, no es moderno. Las tribus están muy bien armadas y cuando los líderes tribales se convierten en líderes militares, favorecen a su tribu. Pero eso está cambiando desde que los hutíes entendieron que las tribus unidas les quitaban poder y desde 2014 intentan instaurar un sistema teocrático.

P: ¿Se asemeja Yemen a Estados fallidos como Libia o Afganistán?

R: Peor. Libia y Afganistán cuentan al menos con zonas seguras desde las que se puede desarrollar un poco el Estado. Eso en Yemen no existe.

P: ¿Qué llevó la Primavera árabe a Yemen?

R: Hubo muchos grupos y no estaban unidos. Fue secuestrada. Hubo mucho vacío de poder del que se aprovecharon en 2014 los hutíes. Entonces secuestraron al Gobierno y al Estado.

CADA VEZ MUERE MAS GENTE POR HAMBRE

P: También usted fue secuestrado por los hutíes en 2017 ¿cómo lo recuerda?

R: Durante mi cautiverio me acusaron de ser espía americano y británico. Y de fomentar la disidencia y dar falsos informes a Human Rights Watch (HRW), en los que exponía las infracciones a los derechos humanos que se cometían.

P: ¿Cuáles eran esas infracciones?

R: Los saudíes bombardeaban colegios y los hutíes reclutaban a niños soldados desde los 7 años en las escuelas. Es muy difícil recuperar a un niño que deja la pistola para coger un lápiz.

(Según la organización de derechos humanos independiente yemení 'Mwatana for Human Rights', en 2018, 1.117 niños fueron reclutados con fines militares en la guerra de Yemen, sin cotejar el bando)

P: ¿De qué se muere más en Yemen?

R: Cada vez hay mas gente que muere por malnutrición que por los bombardeos. Si bien es muy difícil documentar las víctimas por la 'guerra olvidada' del Yemen. Pero yo he visto camiones de hutíes que llevaban muertos y cada vez hay mas cementerios en Sana.

P: ¿Hay alguna esperanza para un Estado?

R: El nuevo primer ministro, Maruan Abdel Malik, es un tecnócrata, doctor en Ingeniería. Tiene una visión de reconstrucción del Estado y mucha gente confía en él porque no formaba parte del antiguo régimen ni es corrupto. Un Estado federal sería una solución.

REINAS PERO NO FEMINISTAS

P: ¿Cuál es el papel de la mujer en la vida política local?

R: La ratio poblacional de las mujeres es del 55%. Tuvimos muchas reinas en el pasado, como la legendaria reina de Saba o Arwa (1067-1138). Durante el tiempo que reinaron hubo prosperidad. En la década de 1960 mucha mujeres iban a la Universidad. Ahora, desafortunadamente, debido a la influencia tribal y a los hutíes las mujeres quedaron marginadas. No participa ninguna en las negociaciones de paz.

P: Son mejores, pero no tienen poder...¿Existe el feminismo en Yemen?

R: Hace 2.000 años en Yemen no había feminismo, pero había una reina. No existe el feminismo como ideología política en mi país. Ellos quieren jugar a la guerra y alguien (ellas) se tienen que ocupar de la casa, de las mediaciones tribales o del intercambio de presos. Ellas ostentan una parte muy importante en la gestión.

ARMAS ESPAÑOLAS PARA ARABIA SAUDÍ

P: Empresas españolas venden armas a Arabia Saudí que bombardea Yemen ¿cómo repercute en la población?.

R: Los yemeníes no son tontos. No les gusta que les tiren bombas, pero saben cómo funciona el mundo. Honestamente, prefiero bombas españolas a brasileñas, ya que las primeras son de mayor precisión. Las segundas tienen unos efectos mas devastadores porque son de racimo. Además, las armas de España, Reino Unido o Estados Unidos vienen con una regulación, no son un cheque en blanco.

P: ¿De cuántas armas dispone un yemení de a pie?

R: En mi país tengo pistolas, tres ametralladoras. Depende de lo peligroso que sea al lugar al que vaya....Las mujeres también suelen llevar armas, pero mas pequeñas. EFE