Ricardo Gareca, pese a la derrota: “Me voy con optimismo”

Buenos Aires, 14 oct (EFE).- Ricardo Gareca no demostró pesimismo pese a la derrota que sufrió Perú por 1-0 ante Argentina en la duodécima jornada de eliminatorias sudamericanas que dejó a la 'Blanquirroja' en la penúltima posición de las posiciones sólo por delante de Venezuela.

'Es un balance negativo para nosotros. Me voy con buenas sensaciones tanto de Bolivia como de Argentina y cuando pasa eso, miro las cosas con optimismo. Conociendo al plantel y a nosotros como selección. Más allá el balance fue negativo en cuanto a números y resultados, me voy con una esperanza y fe en que nosotros somos capaces de revertir la situación”, señaló Gareca en conferencia de prensa.

“No nos faltó actitud. El equipo tuvo todo lo necesario. Jugamos contra un gran rival y en un escenario difícil. Es importante no bajar los brazos y seguir peleando hasta último momento. Argentina te lleva a cometer algunos errores. El equipo estuvo bien y me voy conforme con lo que dieron los muchachos en el campo de juego. No con el resultado, pero sí con su rendimiento”, insistió el entrenador argentino.

Por su parte, Gianluca Lapadula enfatizó: “Yo creo que hemos jugado los tres partidos muy bien, hubiera estado mejor ganar un punto o dos puntos más, pero yo creo que la actitud del equipo está”.

“Hemos jugado un gran partido esta noche, contra un gran rival como es Argentina. Lo más importante es que hemos jugado muy bien, contra un gran rival y hay que seguir trabajando y luchando hasta el final. Todo es posible. Hay que creer en nosotros porque todo podemos lograr la clasificación para el Mundial”, añadió el delantero de la 'Blanquirroja'.

“En el primer tiempo yo he tenido la posibilidad de meter el gol y no pasó lamentablemente. Hay que trabajar, yo estoy seguro que con esta mentalidad podemos lograr nuestros objetivos. Hemos hecho nuestro partido, lo hemos trabajado bien. Lamentablemente no hemos sacado ningún punto. No hay que buscar ningún responsable de nada. Esta fecha triple nos ha dado demasiada confianza para nuestro camino. La palabra justa es creer”, insistió el jugador del Benevento.

“Tenemos un gran equipo y somos un gran grupo, eso es fundamental. Yoshimar Yotún es un ejemplo para todos y lo seguiré en todos lados”, completó en respaldo a su compañero que falló el penalti que podría haber significado el empate peruano.

Por útlimo, el portero Pedro Gallese expresó: “La idea era sumar aquí. Sabíamos que iba a ser muy difícil por los grandes jugadores que tiene Argentina. Vinimos buscando algo y lastimosamente no se pudo. Mientras que hayan puntos por pelear, nosotros seguiremos con la ilusión. Creo que estamos haciendo buenos partidos, pero nos falta ese plus de ganar”.

“Creo que fue un partido que esperábamos donde Argentina iba a querer controlar el juego y nosotros apostar por lo nuestro, pero lastimosamente no se pudo sacar ningún punto”, completó el jugador del Orlando City. EFE

fca/ics