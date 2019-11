Ricardo y Chino Darín abrirán el renovado Festival de Cine de La Habana

La Habana, 20 nov (EFE).- Los actores argentinos Ricardo y Chino Darín abrirán la edición 41 del Festival Internacional de Cine de La Habana, renovado ahora con un nuevo formato que incluye menos cintas y dedicado al centenario del documentalista cubano Santiago Álvarez, anunciaron este miércoles sus organizadores.

El dueto actoral de padre e hijo viajará a la capital cubana para presentar su primer filme juntos, 'La odisea de los giles', un gran éxito de taquilla ambientado en el 'corralito financiero' de la década de 1990 en Argentina.

La película de Sebastián Borensztein inaugurará el evento -que se celebrará del 5 al 15 de diciembre próximo- en el que además competirá por el premio Coral al Mejor Largometraje de Ficción.

Ricardo Darín es un rostro habitual en las pantallas del Festival habanero, al que ya asistió en 2001 con la aclamada 'El hijo de la novia', de Juan José Campanella.

La ceremonia de apertura también tendrá 'el privilegio de contar por primera vez en los 41 años del Festival con el Ballet Nacional de Cuba', adelantó a la prensa el director de la cita, Ivan Giroud, quien destacó que la ocasión servirá para rendir tributo a la legendaria bailarina Alicia Alonso, fallecida el mes pasado.

Considerado uno de los más prestigiosos certámenes de la región, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano mostrará en esta edición 300 obras, unas 70 menos que el año anterior, en un esfuerzo por reducir su enorme programa para privilegiar la calidad sobre la cantidad.

Giroud explicó cómo 'el Festival estaba hipertrofiado por la cantidad de películas', por lo que decidieron reconfigurar el formato y elevar la exigencia con los títulos escogidos, aunque sin dejar de cumplir su propósito de ser 'testimonio de la realidad cinematográfica' de la región.

En esta 41 edición compiten 21 largos y 19 cortos y mediometrajes de ficción, 18 óperas primas, 31 documentales, 23 animados, 25 guiones inéditos y 30 carteles.

Para elegir las cintas en concurso el comité seleccionador tuvo que ver más de 1.900 obras inscritas, un récord que 'demuestra el poder de convocatoria que todavía tiene el Festival', insistió Giroud.

Con el propósito de garantizar la mejor experiencia a los miles de espectadores que asisten cada año a las salas, el evento se centrará solo en los 10 cines del circuito cinematográfico principal de la ciudad, equipados con la última tecnología disponible en la isla.

De las películas en la muestra más de 200 son latinoamericanas, repartidas entre la selección en competencia (112) y varias secciones fuera de concurso como 'A Sala llena', 'La Hora del corto', 'Mujeres ante la cámara', 'Pueblos y culturas originarias' y 'Los colores de la diversidad'.

España tiene un apartado con ocho filmes entre los que destaca 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, y 'Si me borrara el viento lo que yo canto', de David Trueba.

También se incluyen en las muestras especiales 'Sorry we missed you', de Ken Loach; 'Los dos papas', de Fernando Meirelles; 'Una gran mujer', del ruso Kantemir Balagov; el documental 'Maradona', de Asif Kapadia, y la polémica 'La Red Avispa' sobre los 'Cinco' espías cubanos, protagonizada por Penélope Cruz y Gael García Bernal.

Giroud lamentó que este año la presencia de Estados Unidos en la programación se viera reducida en comparación con ediciones anteriores del festival, en gran parte debido al recrudecimiento del embargo de Washington sobre Cuba y las restricciones de viajes.

Algunos representantes de Hollywood sí estarán en la parte teórica del certamen, en la que resaltan talleres sobre el sexismo en la industria y una actualización sobre el estado del mercado cinematográfico internacional.

Uno de los platos fuertes del 41 Festival será el homenaje por los cien años del eminente documentalista cubano Santiago Álvarez, creador del Noticiero Icaic Latinoamericano, que incluirá un panel sobre su vida y obra y una muestra retrospectiva.

Otro centenario, el de Federico Fellini, traerá a La Habana una exposición de carteles de las películas del genial director italiano. EFE