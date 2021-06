Richardson gana 100 metros lisos; Oliver y Daniels también estarán en Tokio

Eugene (Oregón, EE.UU.), 19 jun (EFE).- La joven Sha'Carri Richardson ganó esta noche los 100 metros femeninos en las pruebas de pista al aire libre de clasificación a los Juegos de Tokio 2020 y aseguró su primera participación olímpica.

Le acompañarán Javianne Oliver, que acabó segunda y Teahna Daniels, tercera, que serán las otras dos representantes del equipo de Estados Unidos y también llegaran a la competición olímpica por primera vez.

Richardson arrasó la pista con un tiempo ganador de 10,86 (con viento en contra). Oliver terminó segunda en 10.99, y Daniels reclamó el último lugar al ocupar el tercer puesto con un registro de 11.03 segundos.

Después de romper el récord universitario en los 100 metros en los Campeonatos al aire libre de la NCAA de 2019, la exdestacada de LSU decidió renunciar a su elegibilidad restante de la NCAA para convertirse en profesional como estudiante de primer año.

Esta temporada, la joven de 21 años emergió como contendiente por la medalla cuando estableció un tiempo líder mundial de 10.72 segundos en el Miramar Invitational en abril y su dedicación los últimos dos años a conseguir la victoria lograda esta noche tuvo su recompensa completa.

La atleta de 21 años, nativa de Dallas (Texas), ahora ocupa el puesto número 2 en el mundo detrás de la campeona olímpica Shelly-Ann Fraser-Pryce de Jamaica, que el pasado mes corrió 10.62, el segundo tiempo más rápido en 100 metros en la historia.

Después de ganar la final, Richardson compartió algunos de los desafíos que enfrentó esta temporada, incluida la muerte de su madre biológica. Tras su victoria, corrió hacia su abuela, que estaba sentada en las gradas, y la abrazó.

'Mi abuela es mi corazón, mi supermujer', dijo Richardson. 'Tenerla aquí en el encuentro más importante de mi vida, es simplemente increíble y lo que mejor hizo sentir'.

Oliver, de 26 años, llegó al equipo olímpico después de correr un mejor récord personal de 10,96 en la primera ronda de los 100 metros femeninos el viernes.

En 2017, se graduó en la Universidad de Kentucky, donde su mejor resultado en el encuentro de la NCAA fue el segundo en los 60 metros lisos en los campeonatos en pista cubierta de la NCAA de 2017.

Daniels, de 24 años, graduada por la Universidad de Texas, compitió para el equipo de Estados Unidos en el Campeonato Mundial de la IAAF de 2019 en Doha (Qatar), donde contribuyó al relevo de 4x100 metros que ganó el bronce. Terminó séptima en la final de 100 metros.

'Ni siquiera puedo explicar cómo me siento', declaró Daniels. 'Honestamente, he soñado con esto, he escrito en mis diarios sobre esto, lo he visualizado y solo ver que suceda es algo surrealista. Nunca me di por vencida, así que sabía que esto iba a suceder '.

El escenario estaba listo para una carrera rápida durante la semifinal casi dos horas antes.

En la primera manga, Richardson exaltó a la multitud con una mejor marca personal con ayuda del viento de 10,64 (2,6 m / s). Daniels también logró una mejor marca personal con la ayuda del viento al terminar segundo en 10.84.

En la serie 2, Oliver ganó la serie en 10,83 (2,5 m / s), también una mejor marca personal gracias al viento.

Una participante inesperada compitió en la final de 100 metros cuando se dejó entrar a Aleia Hobbs después de ser descalificada por una salida en falso en la semifinal.

Después de que se presentó una protesta, Hobbs compitió en la final casi dos horas después. Terminó séptima en 11.20 segundos.

Mientras que en la final de la prueba de lanzamiento de disco femenino, Valarie Allman fue la ganadora con un tiro de 69,92 metros, seguida por Micaela Hazlewood y Rachel Dincoff terminó tercera. Allman y Dincoff tienen actualmente el estándar olímpico.

En las preliminares del evento, Allman, la poseedora del récord estadounidense, estableció el récord del campeonato con un registro de 70,01 metros.

'El objetivo era asegurar el pase a los Juegos Olímpicos y me siento muy feliz del logro conseguido', declaró Allman'.EFE